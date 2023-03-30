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網球／球王小蠻牛闖邁阿密8強 挑戰「陽光雙冠」

記者曾思儒／綜合報導
「小蠻牛」阿爾卡拉斯闖進邁阿密名人賽8強。（路透）
「小蠻牛」阿爾卡拉斯闖進邁阿密名人賽8強。（路透）

重回世界球王寶座的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），邁阿密名人賽延續火熱狀態，28日以兩個6：4拍下美國對手保羅（Tommy Paul），以頭號種子身份闖進8強，離寫下另項紀錄再進一步。

19歲的阿爾卡拉斯去年美網奪冠，締造最年輕球王紀錄，但去年11月巴黎名人賽後就受傷勢所困，直到上月才重回賽場，不過復出後他連3場比賽都打進決賽，連同前一站印地安泉金盃共打下2冠、1亞，讓他積分超越塞爾維亞好手約克維奇（Novak Djokovic），重返世界第一。

邁阿密名人賽緊接印地安泉名人賽後舉行，兩場比賽同年都奪冠被稱為「陽光雙冠」，5月才要過20歲生日的「小蠻牛」若是邁阿密再登頂，將成史上第8位打下「陽光雙冠」男將，且締造最年輕紀錄。

不只要尋求新猷，阿爾卡拉斯要在邁阿密登頂才能維持世界第一的頭銜，下戰將和美國弗里茲（Taylor Fritz）搶4強門票的「小蠻牛」說：「我今天打出很棒的比賽，希望8強賽我也能展現同樣水準。」他表示自己移動和防守都有發揮，且能把握守中反攻機會，「如果我打出同樣水準，我會有很高機會通過考驗。」

阿爾卡拉斯連兩輪都遭遇地主選手，不過球迷仍為他球技喝采，他也嘴甜說感覺就像是回到自家主場，「在邁阿密打球很輕鬆，我每天都能得到滿滿能量，我很享受，我想這也是能打出高水準的關鍵，希望能持續前進。」

約克維奇

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