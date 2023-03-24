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瑞士羽賽／黃智勇退賽 周天成晉級4強將強碰安賽龍

記者劉肇育／即時報導
台灣羽球一哥周天成。圖為他2022年7月24日在台北羽球公開賽出戰。（中央社）
台灣羽球一哥周天成。圖為他2022年7月24日在台北羽球公開賽出戰。（中央社）

BWF超級300系列的瑞士羽球公開賽，台灣男單一哥周天成在8強賽對手馬來西亞黃智勇於第二局退賽的情況下，兵不血刃晉級4強，也是台灣唯一闖進到單打4強賽的好手，不過接下來將遭遇世界球王安賽龍。

瑞士公開賽8強賽，台灣共有5組人馬出賽，其中男單一哥周天成遭遇世界排名第26名的黃智勇，不過在對手打到第二局就因傷棄賽下，周天成也搶下4強賽門票，接下來將遭遇世界球王安賽龍。

周天成生涯與安賽龍共18度交手僅拿下2勝，前一次取勝已經是2019年的年終賽，近期則是處在對戰7連敗，且這7場比賽都未曾從安賽龍手中搶下任何一局。

至於台灣另一名男單好手李佳豪，8強賽則是遭遇男單第二種子的大馬一哥李梓嘉，最終以12：21、17：21敗下陣來，而女單白馭珀則是在與美國華裔好手張蓓雯之戰，以15：21、13：21無緣4強。

而混雙組合李佳馨／葉宏蔚，在8強賽面對印尼對手，於首局打完以21：18先下一城後，對手也宣布退賽，由李佳馨／葉宏蔚搶下4強門票，明天凌晨將與中國大陸組合蔣振邦／魏雅欣爭奪決賽門票。

羽球 華裔 印尼

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