網球／小蠻牛踩梅德維夫奪印地安泉冠軍 重登球王

阿爾卡拉斯直落二獲勝奪下印地安泉名人賽冠軍，再次登頂球王寶座。（路透）

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）19日粉碎俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）連奪4冠美夢，他在印地安泉名人在決賽以6：3、6：2讓對手連勝場次停在19場，冠軍入袋也讓自己世界排名超越塞爾維亞好手約克維奇（Novak Djokovic），重返世界第一。

19歲的阿爾卡拉斯去年美網奪冠，締造最年輕球王紀錄，但去年11月巴黎名人賽後就受傷勢所困，直到上月才重回賽場，不過復出後他連3場比賽都打進決賽，連同印地安泉金盃共打下2冠、1亞，讓他積分再度回到世界第一。

梅德維夫先前接連拿下鹿特丹、多哈和杜拜金盃，連奪4冠機會遭阿爾卡拉斯粉碎，重返球王的「小蠻牛」說：「梅德維夫顯然沒打出最佳水準，但我非常開心我的表現，還有我整次賽事的演出。」

此外，哈薩克 女子好手芮芭奇娜（Elena Rybakina）以7：6（13：11）、6：4擊敗白俄羅斯 的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），贏得冠軍，同時這也是她在澳網 決賽輸給對手後的甜蜜復仇。

比賽中，莎芭蓮卡在底線占有優勢，但在芮芭奇娜頻頻施壓下，發球惡夢再次浮現，第一盤10次的雙發失誤最終證明難以挽回。