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印地安泉網賽／「小蠻牛」阿爾卡拉斯奪冠 重登世界球王

記者曾思儒／即時報導
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯印地安泉冠軍入袋，重返世界第一。（Getty Images）
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯印地安泉冠軍入袋，重返世界第一。（Getty Images）

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）粉碎俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）連奪4冠美夢，他在印地安泉名人在決賽以6：3、6：2讓對手連勝場次停在19場，冠軍入袋也讓自己世界排名超越塞爾維亞好手約克維奇（Novak Djokovic），重返世界第一。

「能在這奪下獎盃，回到世界第一，感覺很不可思議。」再度登上世界球王的阿爾卡拉斯形容，印地安泉對於自己就是個「完美賽事」。

19歲的阿爾卡拉斯去年美網奪冠，締造最年輕球王紀錄，但去年11月巴黎名人賽後就受傷勢所困，直到上月才重回賽場，不過復出後他連三場比賽都打進決賽，連同印地安泉金盃共打下兩冠、一亞，讓他積分再度回到世界第一。

梅德維夫先前接連拿下鹿特丹、多哈和杜拜金盃，連奪四冠機會遭阿爾卡拉斯粉碎，重返球王的「小蠻牛」說：「梅德維夫顯然沒打出最佳水準，但我非常開心我的表現，還有我整次賽事的演出。」

印地安泉名人賽金盃也是阿爾卡拉斯生涯第3座名人賽金盃，讓他加入前輩「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）行列，成為史上唯二青少年時期就贏下3座名人賽金盃的選手；納達爾20歲前就奪下6座名人賽金盃，阿爾卡拉斯接續將以衛冕者身分參加邁阿密名人賽，繼續追逐納達爾紀錄。

去年印地安泉四強賽，阿爾卡拉斯正是3盤敗給納達爾，他提到那場比賽看到前輩的表現，對自己有很大啟發，「我認為我的網球去年並沒進步很多，我增進的是抗壓力，就是放鬆去打，這對我是最重要的事情，這讓我展現出好的水準，因為我沒有感覺到壓力，我很享受其中。」

納達爾 俄羅斯 約克維奇

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