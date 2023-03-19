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印地安泉網賽／阿爾卡拉斯決賽對決梅德維夫 重返球王剩一步

中央社 ／印地安泉18日報導
西班牙好手阿爾卡拉斯（圖）在印地安泉網賽4強勝出之後，接下來將與俄羅斯的梅德維夫爭冠，如果獲勝將可重返世界球王寶座。（Getty Images）
西班牙好手阿爾卡拉斯（圖）在印地安泉網賽4強勝出之後，接下來將與俄羅斯的梅德維夫爭冠，如果獲勝將可重返世界球王寶座。（Getty Images）

西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在印地安泉（Indian Wells）網賽4強勝出之後，接下來將與俄羅斯的梅德維夫（Daniil Medvedev）爭冠，如果獲勝將可重返世界球王寶座。

中央社引述法新社報導，世界排名第2的阿爾卡拉斯在本屆印地安泉賽事名列第1種子，18日以7-6（7/4）、6-3擊敗世界排名13的義大利對手辛納（Jannik Sinner），今年第三度闖入決賽，如果明天順利奪冠，不但拿下生涯第三座大師賽1000系列賽事冠軍，也可讓他重返世界球王寶座。

阿爾卡拉斯本季因傷起步較慢，但2月先在布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）贏得冠軍，接著在里約熱內盧（Rio de Janeiro）也打進決賽。

阿爾卡拉斯表示與辛納比賽絕非易事，「我知道我必須提高自己的水準，第一盤真的很接近。」「不過在第二盤我冷靜下來，打得比較放鬆，（那）是一切的關鍵。」

阿爾卡拉斯期待與手感火燙的梅德維夫較量。「我是一個有企圖心的人。」「我想和世界上最好的球員比賽，我會說梅德維夫是現在最好的球員。」

阿爾卡拉斯表示梅德維夫有著驚人的連勝紀錄，這將是一項艱鉅挑戰，但他已做好準備。

俄羅斯男網好手梅德維夫擺脫對手反撲，以7：5、7：6（7/4）擊敗美國的帝亞弗（Frances Tiafoe），生涯首次闖進印地安泉男單決賽。

世界排名第6的梅德維夫3個星期內接連在鹿特丹（Rotterdam）、杜哈（Doha）與杜拜（Dubai）拿下世界職業網球協會（ATP）賽事冠軍，讓他的連勝紀錄推進到19場。18日勝出後，他將在決賽挑戰第一種子西班牙的阿爾卡拉斯。

俄羅斯的梅德維夫（圖）將與西班牙好手阿爾卡拉斯在印地安泉網賽爭冠。（路透）
俄羅斯的梅德維夫（圖）將與西班牙好手阿爾卡拉斯在印地安泉網賽爭冠。（路透）

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