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網球／想打「陽光雙賽」 約克維奇申請來美

體育新聞組／綜合報導
球王約克維奇向美國提出特別許可，希望沒有打疫苗也能入境參賽。（路透）
球王約克維奇向美國提出特別許可，希望沒有打疫苗也能入境參賽。（路透）

澳網後重返世界球王寶座的約克維奇（Novak Djokovic），過去曾因拒打新冠肺炎疫苗鬧出風波，也因此錯過多項賽事，近日他表示已經向美國當局請求特別允許，希望沒有打疫苗也能入境參加「陽光雙賽」。

根據美國現行政策，除了未滿兩歲嬰幼兒外，其餘外籍旅客需完整接種至少兩劑以上並超過14天，這項入境規定至少會持續到4月中旬。而印地安泉公開賽將於3月6至19日舉行，邁阿密公開賽則在3月20日至4月2日登場，外界稱兩項賽事為「陽光雙賽」，若這份特殊許可沒有下來，就意味著約克維奇無法參加這兩項ATP1000等級的名人賽。

約克維奇目前正在貝爾格勒備戰下周的杜拜網球錦標賽，他也表示美國的特別許可皆在進行中，非常渴望能到美國。他也表示：「非常感謝印地安泉和邁阿密賽事主辦方的公開支持，他們希望我能夠參加比賽。」

去年澳洲網球公開賽約克維奇就因為疫苗問題而被拒絕入境，今年放寬條件後，他於1月重返墨爾本賽場，並拿下生涯第22座大滿貫冠軍，追平了西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的紀錄。

約克維奇 疫苗 澳洲網球公開賽

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