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PGA／推桿表現不如預期 伍茲74桿繳卡踩在晉級線上

記者劉肇育／即時報導
老虎伍茲。（美聯社）
老虎伍茲。（美聯社）

相隔7個月再度回到美巡賽賽場上的美國高球傳奇名將老虎伍茲（Tiger Woods），本周選定由老虎伍茲基金會籌辦的捷恩斯邀請賽作為復出首秀，在首輪打出低於標準桿2桿成績後，伍茲17日的第二輪則是僅打出74（＋3）桿，在仍有14名選手未完賽的情況下，暫時並列第60名，剛好踩在晉級線上。

在去年7月參加完英國公開賽後就不曾再出賽的伍茲，本周選定由他的基金會所籌辦的捷恩斯邀請賽復出，並在首輪打出69（－2）桿的成績，一度並列第29名。

不過17日的第二輪賽事，伍茲卻遭遇亂流，從第10洞出發後，在第12、13洞接連吞下柏忌，不過在第14、17洞也隨即抓鳥補上，但在該輪最後4洞他卻又吞下3柏忌，以單輪74（＋3）桿成績繳卡，在仍有14人未完賽的情況下，目前仍並列第60名，剛好踩在晉級線上。

談到自己的表現，伍茲說：「我今天推桿表現不好，導致我今天只能打出這樣的桿數，我糟糕的推桿，讓我有一個糟糕的結局。」不過伍茲也強調自己手術後的右腿與右腳，在連日出賽後似乎都還在能承受的範圍內。

僅管是否能夠越過晉級線，仍必須等待所有選手完成第二輪賽事後才能確定，不過伍茲如果能夠晉級，也將是他自去年4月美國名人賽拿下第47名後，第一次在正式的美巡賽中完成4輪賽事。

老虎伍茲 手術 高球

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