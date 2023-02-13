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達拉斯公開賽 中國吳易昺首位在ATP巡迴賽奪冠

體育新聞組／綜合報導
中國男網選手吳易昺在達拉斯網球公開賽男單決賽，以2：1，險勝美國選手伊斯納獲得冠軍。(美聯社)
中國男網選手吳易昺在達拉斯網球公開賽男單決賽，以2：1，險勝美國選手伊斯納獲得冠軍。(美聯社)

23歲的中國男網選手吳易昺，今日在達拉斯網球公開賽男單決賽，以2：1，險勝美國選手伊斯納（John Isner）獲得冠軍，成為ATP巡迴賽史上第一位拿下冠軍的中國選手。

來源：YouTube

伊斯納拿全場開出44個aces球，但23歲的吳易昺頂住壓力，雖然以6：7輸掉首盤，之後強勢救回四個冠軍點，連續兩盤7：6取勝，為中國創造歷史，吳易昺賽後表示，對奪冠感到自豪，感謝球迷支持。

吳易昺在11日比賽就爆出大冷門，面對世界排名第八位的美國選手、賽會頭號種子弗里茨（Taylor Fritz），在先輸一盤的不利情況下頂住壓力，以6：7（3）、7：5、6：4戰勝頭號種子，挺進決賽。

這是吳易昺職業生涯首次擊敗世界前十選手，更是中國男子網球選手首次殺入巡迴賽決賽場。

此前在八強賽中，吳易昺就以6：3、6：4戰勝法國選手馬納里諾(Adrian Mannarino)，生涯首次晉級ATP巡迴賽四強，成為潘兵之後又一位闖入ATP巡迴賽四強的中國球員。

據澎湃新聞，吳易昺由此成為了歷史上首位闖進ATP巡迴賽決賽的中國男子球員，創造新里程碑。同時，這也是他生涯首勝世界排名前十的球員。

此前在2022年美網，吳易昺就曾取得公開年代以來，中國男子球員在大滿貫正賽的歷史首勝，並一路闖進第三輪創造歷史，此番他又一次創造了新的紀錄。

此役過後，他的ATP排名升至58位，刷新了生涯最高紀錄。

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