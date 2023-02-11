網球／創中國男網歷史 吳易昺闖進ATP巡迴賽決賽

在ATP250巡迴賽美國達拉斯站準決賽中暴出大冷門，中國選手吳易昺打敗世界排名第8位的美國選手、賽會頭號種子弗里茨挺進決賽。（取材自人民日報）

美國當地時間11日，在ATP250巡迴賽達拉斯站準決賽中暴出大冷門，中國選手吳易昺面對世界排名第八位的美國選手、賽會頭號種子弗里茨（Taylor Fritz），在先輸一盤的不利情況下頂住壓力，以6-7（3）、7-5、6-4戰勝頭號種子，挺進決賽。

這是吳易昺職業生涯首次擊敗世界前十選手，更是中國男子網球選手首次殺入巡迴賽決賽場。

此前在四分之一決賽中，吳易昺就以6-3、6-4戰勝法國選手馬納里諾(Adrian Mannarino)，生涯首次晉級ATP巡迴賽四強，成為潘兵之後又一位闖入ATP巡迴賽四強的中國球員。

據澎湃新聞，吳易昺由此成為了歷史上首位闖進ATP巡迴賽決賽的中國男子球員，創造新里程碑。同時，這也是他生涯首勝世界排名前十的球員。

此前在2022年美網，吳易昺就曾取得公開年代以來，中國男子球員在大滿貫正賽的歷史首勝，並一路闖進第三輪創造歷史，此番他又一次創造了新的紀錄。

目前，吳易昺的世界即時排名已經來到第76位，繼續刷新著中國男子球員的最高排名紀錄。在之後的決賽中，吳易昺將和世界排名第39位的美國名將伊斯納（John Isner）爭奪冠軍。