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約帥澳網奪冠 重返世界第一 賽後心情激動掩面哭泣

體育新聞組／綜合報導
約克維奇在澳網男單封王，開心捧起獎盃。（路透）
約克維奇在澳網男單封王，開心捧起獎盃。（路透）

塞爾維亞球星約克維奇（Novak Djokovic）重返世界球王，他29日在澳網男單決賽，以6：3、7：6（7：4）、7：6（7：5）擊敗希臘好手西西帕斯（StefanosTsitsipas），拿下個人澳網第十冠，更以生涯22座大滿貫冠軍與納達爾（Rafael Nadal）並列史上最多。

約克維奇在澳網男單封王，心情激動用毛巾掩面哭泣。（歐新社）
約克維奇在澳網男單封王，心情激動用毛巾掩面哭泣。（歐新社）

拿下冠軍後，約克維奇先是激動衝上觀眾席，與教練、親友相擁，回到場中又以毛巾掩面發出啜泣聲；約克維奇去年因疫苗注射問題缺席澳網，今年「墨爾本之王」重返福地，雖然陸續遇到「詐傷」、「父親合照」等場外風波，但他不受影響，加上冠軍戰，今年澳網7場比賽僅丟掉1盤，以澳網28連勝完成第十冠壯舉。

看見約克維奇舉起冠軍盃，場邊球迷喊起「GOAT（史上最強）」的歡呼聲，就連西西帕斯都說：「他是所有拿過網球拍的人裡最棒的。」

約克維奇此役在首盤雖然Ace球以2：6落後西西帕斯，不過卻能降低失誤，加上第4局率先破發成為關鍵，以6：3拿下第一盤；第二盤雙方互相保發，約克維奇一度在第10局自己發球時，讓西西帕斯取得第一個破發點，也是盤末點，但他驚險守住，比賽也打進「搶七」，約克維奇以7：4拿下這一盤；西西帕斯第三盤首局就破發，約克維奇第2局也回破，接下來互相保發下，又逼進「搶七」決勝，最終約克維奇獲勝。

拿下冠軍的約克維奇，締造多項紀錄，澳網的28連勝，將個人維持的1968年網球公開賽年代以來最長紀錄繼續堆高，並保持在澳網準決賽、決賽20勝0敗，以及生涯對戰西西帕斯10連勝，生涯93座冠軍更超越納達爾（Rafael Nadal）獨居現役球員最高。

作為ATP史上在位373周周數最久的球王，約克維奇跌落王位多時，前一次登上世界球王寶座已經是去年3月，不過等到下周分數重新結算，加入澳網成績的他就可重返王座。

2008年約克維奇在澳網第一次奪冠，如今生涯在澳網累積十冠，加上溫網七冠、美網三冠、法網兩冠，大滿貫賽冠軍數與「蠻牛」納達爾並列最多。今年5月開打的法網，誰能獨居第一將是最大看頭。

約克維奇 澳網 納達爾

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