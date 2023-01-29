澳網／靠強勁發球逆轉 莎芭蓮卡首奪女單大滿貫

白俄羅斯莎芭蓮卡在澳網女單封后，開心捧獎盃。（歐新社）

開季拉出10連勝的24歲白俄羅斯 名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），28日在澳網 女單決賽遭遇去年溫網冠軍哈薩克 芮芭奇娜（Elena Rybakina），儘管被對手先拿下首盤，但莎芭蓮卡仍靠著強勁的發球在後兩盤賽事力挽狂瀾，最終以4：6、6：3、6：4拿下個人生涯首座大滿貫單打冠軍。

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曾拿過兩座大滿貫雙打冠軍的莎芭蓮卡，近幾年專注單打賽場，今年澳網前才剛在阿德萊德國際賽拿下冠軍，這次澳網也一路過關斬將，擊敗了包括梅騰絲（Elise Mertens）、班西琪（Belinda Bencic）等名將，生涯首度晉級大滿貫單打決賽。

莎芭蓮卡的對手是去年溫網冠軍芮芭奇娜，她在這次澳網期間拍落了包括世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）在內的三位前大滿貫冠軍，也被看好問鼎個人第二座大滿貫冠軍。

兩人交手也打得相當拉鋸，首盤芮芭奇娜以6：4拿下後，第二盤莎芭蓮卡反撲以6：3扳平。決勝盤莎芭蓮卡在第7局破發後，第10局率先取得冠軍點，不過第一個冠軍點就因為老問題的雙發失誤未能拿下，第二、三個冠軍點也出現非受迫性失誤，但她並未因此受挫，最終在該局的第四個冠軍點靠著芮芭奇娜回擊出界，收下了生涯首座大滿貫單打冠軍。

賽後莎芭蓮卡接下澳網冠軍獎盃，並將榮耀分享給自己的後勤團隊，「去年我們經歷了很多挫折，這讓我們非常的努力，這座獎盃是你們應得的，比起我，你們更值得這座獎盃，我愛你們。」

莎芭蓮卡在贏下澳網冠軍後，下周世界排名將重回第二。拿下亞軍的芮芭奇娜則將首度躋身世界前10名，對於最終無緣奪冠，芮芭奇娜也說：「我太喜歡在這邊打球的感覺了，總是讓我起雞皮疙瘩，我期待明年再一次回到這裡。」