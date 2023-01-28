澳網／遭化解3冠軍點 莎芭蓮卡仍逆轉奪大滿貫單打首冠

白俄羅斯莎芭蓮卡28日拿下澳網女單冠軍。（新華社）

澳網 女單決賽28日傍晚登場，由去年溫網冠軍哈薩克 女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）出戰世界排名第5名的白俄羅斯 莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），最終莎芭蓮卡就以4：6、6：3、6：4拿下個人生涯首座大滿貫單打冠軍，也將今年連勝之旅拉長到11連勝。

去年溫網拿下生涯首座大滿貫冠軍的芮芭奇娜，儘管在年底的美網首輪就爆冷出局，不過今年澳網捲土重來後狀況火熱，在前6輪賽事中共拍落了4名種子選手，其中包括在16強賽擊敗現任球后波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

至於莎芭蓮卡今年狀況同樣火熱，至今已經拉出一波10連勝，其中包括在澳網32強與16強分別擊敗梅騰絲（Elise Mertens）、班西琪（Belinda Bencic）兩名種子好手，生涯首度闖進到大滿貫女單決賽。

兩名狀況火熱的好手交鋒，也讓今天女單決賽打得相當拉鋸，在首盤前兩局雙方都保發後，第三局芮芭奇娜率先發動攻勢破發，不過第8局莎芭蓮卡也在芮芭奇娜的發球局連得3分取得破發點，並在第二個破發點時順利破發扳平，但第9局芮芭奇娜再度破發得手後，第10局更是以「Love Game」保發，以6：4先下一盤。

第二盤首局芮芭奇娜再度取得兩個破發點，不過接連被莎芭蓮卡化解並保發，而莎芭蓮卡不僅成功保發，還在第4局率先破發，一度取得4：1領先，最終也以6：3扳平戰局，將比賽帶入決勝盤。

第三盤雙方在前4局都保發的情況下，第5局莎芭蓮卡率先取得破發機會，但卻遭到芮芭奇娜頑強抵抗後保發，第7局莎芭蓮卡再度發動攻勢，並在第三個破發點總算突破芮芭奇娜防線成功破發打破僵局，取得4：3領先。

第8局莎芭蓮卡在辛苦保發後以5：3聽牌，不過芮芭奇娜在第9局仍是保發試圖延長戰線，莎芭蓮卡第10局雖然前三個冠軍點分別因為雙發失誤與回擊出界皆未能拿下，但第四個冠軍點總算靠著芮芭奇娜回擊出界，以6：4拿下生涯首座大滿貫單打冠軍。