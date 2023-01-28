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澳網／9次進決賽沒輸過 約克維奇信心爆棚

中央社／墨爾本29日綜合電
塞爾維亞網球好手約克維奇（右圖）在澳洲時間29日與希臘好手西西帕斯（左圖）爭奪澳網冠軍。（Getty Images／合成圖）
塞爾維亞網球好手約克維奇（右圖）在澳洲時間29日與希臘好手西西帕斯（左圖）爭奪澳網冠軍。（Getty Images／合成圖）

先前九次打進澳洲網球公開賽男單決賽，全都順利奪冠的約克維奇，今年再度勇闖冠軍戰，對於奪下平紀錄的第22座大滿貫金盃並讓世界排名衝上第一，他顯得信心滿滿。

法新社報導，塞爾維亞的約克維奇（Novak Djokovic）在澳洲當地時間29日有望擊敗希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、奪下今年澳網冠軍，一舉追平西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）生涯22座大滿貫冠軍的紀錄。

35歲的約克維奇過去九次在澳網冠軍賽全都獲勝，這次若能擊敗西西帕斯，世界排名將重回第一。

西西帕斯過去只在2021年的法國公開賽（French Open）闖進過大滿貫賽決賽，且無緣奪冠，而當年擊敗他的正是約克維奇。這次西西帕斯若能扳倒約克維奇，他的世界排名同樣能升到第一。

約克維奇說：「贏得大滿貫賽事冠軍，和成為世界排名第一的選手，或許是職業網球選手兩項最重要的成就。」

約克維奇去年因為堅持不打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗而遭澳洲驅逐出境、無法征戰澳網。本屆名列男單第四種子的他認為，自己豐富的決賽經驗讓他握有明顯優勢。

他說：「我認為，過去在（決賽）這樣特殊場面和環境的相關經驗，鐵定有所助益。」「我過去從未在澳網決賽輸球的事實，也大大地增加了我對這次的比賽的信心。」

追求生涯首座大滿貫冠軍的西西帕斯也有話要說。

24歲的他認為自己球風、為人都更加成熟，能更從容不迫地應付大舞台，力拚成為首位拿下大滿貫賽事冠軍的希臘球員。

西西帕斯說：「我很榮幸有這個機會，闖進決賽對我來說意義深遠。」「我會好好把握機會。」

約克維奇豐富的經驗、他在澳網這個硬地球場創下的豐功偉業，還有生涯對上西西帕斯十勝兩敗的對戰紀錄，都讓他成為奪冠大熱門。

約克維奇 澳網 澳洲網球公開賽

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