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澳網／跟挺普亭觀眾合影惹議 約克維奇之父不到場看4強戰

編譯周辰陽／即時報導
塞爾維亞籍網壇前世界球王約克維之父塞登（左）25日晚間跟親俄羅斯總統普亭的觀眾合影、還用塞爾維亞語喊了「俄羅斯人萬歲」引發爭議，於27日聲明不會出席約克維奇當晚的澳網四強賽。（照片翻攝：Twitter / GTLTennis）
塞爾維亞籍網壇前世界球王約克維之父塞登（左）25日晚間跟親俄羅斯總統普亭的觀眾合影、還用塞爾維亞語喊了「俄羅斯人萬歲」引發爭議，於27日聲明不會出席約克維奇當晚的澳網四強賽。（照片翻攝：Twitter / GTLTennis）

衛報報導，塞爾維亞籍網壇前世界球王約克維奇（Novak Djokovic）之父塞登（Srdjan Djokovic）因為在25日晚間跟親俄羅斯總統普亭的觀眾合影引發爭議，於27日聲明不會出席約克維奇當晚出戰保羅（Tommy Paul）的澳網四強賽，並說自己「無意被捲入」任何混亂。

約克維奇在八強賽擊敗俄羅斯選手羅布雷夫（Andrey Rublev）後，塞登被拍到跟聚集在拉佛球場（Rod Laver Arena）外的親普亭支持者互動。根據媒體報導與網路流傳影像，可見到跟塞登合影的普亭支持者身穿有著斗大「Z」字圖樣的T恤，手上同時還舉著印上大大普亭頭像的俄羅斯國旗，塞登自己據稱還用塞爾維亞語說了「俄羅斯人萬歲」。

法新社報導，就因為這張照片，烏克蘭駐澳洲大使米羅什尼琴科（Vasyl Myroshnychenko）認為主辦單位應該撤銷塞登的入場資格，還要求約克維奇本人澄清他對俄羅斯入侵的立場，「他應該為發生的事情道歉，並譴責俄羅斯入侵烏克蘭」。

塞登．約克維奇在聲明表示，「我來這裡只是為了支持我兒子，我無意引發這樣的頭條新聞或混亂」。他說，「正如我在我兒子所有比賽後所做的事情，我跟諾瓦克的粉絲一起在外面慶祝他的勝利，並跟他們拍照，我無意被捲入這個爭議。我的家庭曾經歷過戰爭的恐怖，我們只祈求和平」。

塞登說，他選擇了在家看比賽，「這樣不存在干擾到我兒子或其他選手在今晚的四強賽，我希望有一場偉大的比賽，我將一如既往為我兒子加油」。

塞爾維亞籍網壇前世界球王約克維奇之父塞登（左）與母親迪亞娜（Dijana ），攝...
塞爾維亞籍網壇前世界球王約克維奇之父塞登（左）與母親迪亞娜（Dijana ），攝於25日。（Getty Images）

俄羅斯 約克維奇 普亭

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