澳網／跟挺普亭觀眾合影惹議 約克維奇之父不到場看4強戰

衛報報導,塞爾維亞籍網壇前世界球王約克維奇 (Novak Djokovic)之父塞登(Srdjan Djokovic)因為在25日晚間跟親俄羅斯 總統普亭 的觀眾合影引發爭議,於27日聲明不會出席約克維奇當晚出戰保羅(Tommy Paul)的澳網四強賽,並說自己「無意被捲入」任何混亂。

約克維奇在八強賽擊敗俄羅斯選手羅布雷夫(Andrey Rublev)後,塞登被拍到跟聚集在拉佛球場(Rod Laver Arena)外的親普亭支持者互動。根據媒體報導與網路流傳影像,可見到跟塞登合影的普亭支持者身穿有著斗大「Z」字圖樣的T恤,手上同時還舉著印上大大普亭頭像的俄羅斯國旗,塞登自己據稱還用塞爾維亞語說了「俄羅斯人萬歲」。

法新社報導,就因為這張照片,烏克蘭駐澳洲大使米羅什尼琴科(Vasyl Myroshnychenko)認為主辦單位應該撤銷塞登的入場資格,還要求約克維奇本人澄清他對俄羅斯入侵的立場,「他應該為發生的事情道歉,並譴責俄羅斯入侵烏克蘭」。

塞登.約克維奇在聲明表示,「我來這裡只是為了支持我兒子,我無意引發這樣的頭條新聞或混亂」。他說,「正如我在我兒子所有比賽後所做的事情,我跟諾瓦克的粉絲一起在外面慶祝他的勝利,並跟他們拍照,我無意被捲入這個爭議。我的家庭曾經歷過戰爭的恐怖,我們只祈求和平」。

塞登說,他選擇了在家看比賽,「這樣不存在干擾到我兒子或其他選手在今晚的四強賽,我希望有一場偉大的比賽,我將一如既往為我兒子加油」。

