澳網／莎芭蓮卡今年不敗 將與溫網冠軍爭冠

第5種子的莎芭蓮卡取得冠軍戰門票。（美聯社）

澳洲網球公開賽女子單打爭冠組合出爐，第22種子哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）橫掃前球后晉級，另一場則是第5種子的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）取得冠軍戰門票，兩人生涯對戰由莎芭蓮卡3戰全勝占優。

澳網 女單四強戰26日開打，芮芭奇娜遇到白俄羅斯 前球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka），表現十分強勢，以7：6（7：4）、6：3淘汰對手，繼去年印地安泉名人賽後，取得生涯對戰二連勝。

23歲的芮芭奇娜去年在溫布頓拿下生涯首座大滿貫賽冠軍，嶄露頭角，過去在澳網最多打到第三輪的她，今年也創下個人最佳成績，6連勝直抵冠軍戰，途中僅失一盤，還在16強擊敗世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

另一場四強戰，莎芭蓮卡面對波蘭女將蕾妮特（Magda Linette），雖然第二盤在第7局浪費了4個賽末點，但仍以7：6（7：1）、6：2獲勝，守下對戰三連勝，2023 年個人至今10場賽事連勝中。

莎芭蓮卡說：「我很開心，非常開心，我可以拿下勝利。」

澳網開打前，許多觀察家看好莎芭蓮卡能在這裡拿下她的第一座大滿貫賽冠軍。她最近贏得WTA阿得雷德國際賽（Adelaide International），2023年至今打了10場比賽，1盤未失。