澳網／「美國內戰」晉4強 保羅生涯大勝送生日女友

25歲的保羅成為男單四強唯一的非種子球員。（路透）

今年澳網 共有3名美國選手晉級8強，寫下23年來最佳成績，24日柯達（Sebastian Korda）雖因傷退賽、無緣4強，不過謝爾頓（Ben Shelton）和保羅（Tommy Paul）25日上演「美國內戰」，最終保羅以7：6（8：6）、6：3、5：7、6：4贏下這場非種子對決，締造個人大滿貫最佳成績。

兩位美國好手過去都不曾闖關大滿貫8強，20歲的謝爾頓更是第一次離開美國本土，但一年前世界排名還在569名的他成今年澳網最大黑馬，第2度參加大滿貫就連勝4場，世界排名將從目前的89三級跳到前50。

「美國內戰」等於提前預約一席4強資格，世界排名35的保羅技高一籌，首盤先在「搶7」先下一城，第二盤再把握住第6局的唯一破發，以6：3取得盤數「聽牌」優勢。

第三盤謝爾頓扳回一城，第12局的關鍵破發就以7：5搶下盤數，但保羅第四盤一開場就破發成功，最終就以6：4拍下同胞，將個人大滿貫最佳成績推進到4強。

「美國內戰」結果出爐，世界排名35的保羅(左)技高一籌擊敗謝爾頓(右)挺進男單四強。（路透）

成為4強唯一的非種子，25歲的保羅形容，晉級到大滿貫第二周賽程就已十分驚奇，如今闖關4強，更是美夢成真。保羅也將這場重要勝利和在場的媽媽以及女友分享，「今天是我女友生日，也祝她生日快樂」。

保羅下戰對手將是爾維亞名將約克維奇 （Novak Djokovic）和俄羅斯 羅布雷夫（Andrey Rublev）勝家。