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澳網／遭美國組合打趴 詹皓晴女雙止步8強

記者曾思儒／即時報導
楊釗煊（左）/詹皓晴止步八強。(新華社)
楊釗煊（左）/詹皓晴止步八強。(新華社)

台灣女網好手詹皓晴和中國女將楊釗煊攜手闖進澳網8強，今天挑戰追平個人澳網最佳成績卻遭「美」女擊落，名列第2種子的美國組合皮古拉（Jessica Pegula）／高芙（Coco Gauff）只花51分鐘就解決「海峽組合」，以兩個6：1快速駛進4強。

海峽組合澳網列女雙11種子，闖進8強是詹皓晴2020年4強後的最佳成績，也是她生涯第4度晉級澳網8強，但今天面對單打、雙打都居世界前7的美國組合沒能再突破，一開賽就遭連破2局，雖在第6局「破蛋」，仍讓美國組合以6：1拿下首盤。

第二盤海峽組合雖瓦解4個破發點，辛苦保住第一個發球局，但後續3個發球局都沒能保發，美國組合連下6局下以另一個6：1拿到最後一張4強門票。

高芙女單世界排名第7、雙打排名第4，皮古拉女單排名更居世界第3、雙打排名第6，但兩人單打都提前落馬，高芙止步第四輪，皮古拉昨天8強賽敗給白俄羅斯前球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka），不過雙打仍持續挺進，4強成績雙寫兩人澳網女雙最佳成績，下戰將和列第10種子的日本組合青山修子／柴原瑛菜爭決賽資格。

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