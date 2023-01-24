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澳網／波蘭女將扮種子殺手 退捷克前球后首闖4強

記者曾思儒／即時報導
30歲的波蘭女將蕾妮特只花1小時又27分鐘就以6：3、7：5力退列30種子的捷克女將普莉絲可娃，成為今年澳網女單4強唯一的非種子選手。（Getty Images）
30歲的波蘭女將蕾妮特只花1小時又27分鐘就以6：3、7：5力退列30種子的捷克女將普莉絲可娃，成為今年澳網女單4強唯一的非種子選手。（Getty Images）

生涯第30個大滿貫會內賽，30歲的波蘭女將蕾妮特（Magda Linette）終於寫下突破，今天她只花1小時又27分鐘就以6：3、7：5力退列30種子的捷克女將普莉絲可娃（Karolina Pliskova），成為今年澳網女單4強唯一的非種子選手，同時締造個人生涯最佳紀錄。

今年來到墨爾本前，蕾妮特最佳成績就是第三輪，她曾6度挑戰第四輪都失利，但今年澳網成為「種子殺手」，第二輪拍下列16種子的愛沙尼亞女將康塔薇特（Anett Kontaveit）、第三輪擊敗列19種子的俄羅斯亞莉山德拉（Ekaterina Alexandrova），第四輪再力退列第4種子的法國賈西亞（Caroline Garcia），成為網球公開化年代後首闖大滿貫8強的第9位年長選手。

第一次大滿貫8強體驗，蕾妮特繼續挺進，她全場逼出捷克前球后9個破發點、完成3度破發，以直落2搶下4強門票，成為退役女將拉凡絲卡（Agnieszka Radwanska）和提前落馬的現役球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）之後，波蘭第3位打進大滿貫4強的女將。

過去9度碰普莉絲可娃只拿2勝，今天克服對戰劣勢的蕾妮特開心說，難以想像拿到4強門票，「美夢成真了，我很感恩也很開心。」

「我永遠不會忘記這一刻。」蕾妮特說。

澳網籤表上半區的4強名單已經出爐，將由去年溫布頓奪冠的哈薩克美女芮芭奇娜（Elena Rybakina）碰白俄羅斯前球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）；蕾妮特今天拿到第3張4強門票，下戰對手將是列第5種子的白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）和克羅埃西亞薇基克（Donna Vekic）的勝家。

白俄羅斯 澳網 哈薩克

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