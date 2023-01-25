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澳網／破發2次就夠 西西帕斯近5年4度晉4強

記者蘇志畬／綜合報導
希臘網球好手西西帕斯挺進澳洲網球公開賽4強。（美聯社）
希臘網球好手西西帕斯挺進澳洲網球公開賽4強。（美聯社）

破發不用多，希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）2次關鍵破發，讓他24日以6：3、7：6（2）、6：4擊敗萊赫茨卡（Jiri Lehecka），強勢挺進澳洲網球公開賽男子單打4強，這是他連續三屆、近五年第四度打進澳網4強。

西西帕斯在2019年、2021年和2022年都打進到4強賽，今年延續「傳統」，在澳網依舊發揮出色，男單前三輪都是直落三晉級，只有在16強戰遇到義大利好手辛納（Jannik Sinner）頑抗，打滿5盤才分出勝負。

西西帕斯24日在男單8強戰對萊赫茨卡，首盤第2局打到40：40後互相拉鋸，好不容易才由西西帕斯破發成功，這局就打了8分半鐘，不過接下來7局沒有太多掙扎，雙方成功保發下，由西西帕斯拿下首盤。

第二盤雙方勢均力敵，前12局打完沒人破發，進入搶七模式，西西帕斯開局就連拿4分，萊赫茨卡雖然過程中也拿下2分，但仍擋不住西西帕斯以6：2拿下盤末點。

第三盤又是互相保發的節奏，前9局無人能越對手雷池一步，直到第10局，西西帕斯取得此盤第一個破發點，也是賽末點，結果6拍來回下，萊赫茨卡失誤掛網，讓西西帕斯開心高舉球拍慶祝晉級。

大會第三種子的西西帕斯晉級後，將對上第18種子、俄羅斯好手卡查諾夫（Karen Khachanov），兩人過去5次交手，西西帕斯勝率百分百。

俄羅斯好手卡查諾夫在美國籍對手柯達（Sebastian Korda）因手腕受傷棄賽下，以7：6（7：5）、6：3、3：0獲勝晉級。柯達想要追逐25年前1998年澳網男單奪冠父親（Petr Korda）腳步，只能明年再來了。

溫布頓女單冠軍得主、哈薩克好手芮芭奇娜以6：2、6：4直落二淘汰拉脫維亞對手奧斯塔彭科，生涯首度晉級澳洲網球公開賽女單4強。

芮芭奇娜（Elena Rybakina）是本屆澳網女單第22種子，她面對第17種子、前法國網球公開賽女單冠軍奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko）時毫不手軟，花費1小時19分鐘取得晉級，接下來將遭遇另一場8強賽美國好手皮古拉（Jessica Pegula）或白俄羅斯名將艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）之間的勝方。

芮芭奇娜賽後表示，「首度闖進4強真的太開心了」，還說澳網有著「超棒的氣氛」。

芮芭奇娜生涯首度晉級澳洲網球公開賽女單4強。（Getty Images）
芮芭奇娜生涯首度晉級澳洲網球公開賽女單4強。（Getty Images）
美國選手柯達（左）受傷退賽，由卡倫哈查諾夫（右）進軍男單四強。（Getty Im...
美國選手柯達（左）受傷退賽，由卡倫哈查諾夫（右）進軍男單四強。（Getty Images）

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