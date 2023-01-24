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澳網／去年溫網冠軍芮芭奇娜直落二 取得首張4強女單門票

中央社／ 墨爾本24日電
去年溫布頓女單冠軍得主、哈薩克好手芮芭奇娜生涯首度晉級澳洲網球公開賽女單4強。（美聯社）
去年溫布頓女單冠軍得主、哈薩克好手芮芭奇娜生涯首度晉級澳洲網球公開賽女單4強。（美聯社）

去年溫布頓女單冠軍得主、哈薩克好手芮芭奇娜以6比2、6比4直落二淘汰拉脫維亞對手奧斯塔彭科，生涯首度晉級澳洲網球公開賽女單4強，也是第一位取得女單4強門票的球員。

芮芭奇娜（Elena Rybakina）是本屆澳網女單第22種子，她面對第17種子、前法國網球公開賽女單冠軍奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）時毫不手軟，花費1小時19分鐘取得晉級，接下來將遭遇另一場8強賽美國好手皮古拉（Jessica Pegula）或白俄羅斯名將雅薩蘭卡（Victoria Azarenka）之間的勝方。

芮芭奇娜賽後表示，「首度闖進4強真的太開心了」，還說澳網有著「超棒的氣氛」。

芮芭奇娜22日在女單第4輪賽事撂倒頭號種子、波蘭強敵斯威雅蒂（Iga Swiatek）之後，霸氣宣告她「可以打敗任何對手」。

俄羅斯出生的芮芭奇娜第2盤在自己發球局準備邁向勝利時，兩個賽末點都被對方化解，最後靠她第11記愛司球終於順利勝出。

她說：「我當然很緊張，尤其是最後一局，但沒有賽前緊張。」她說：「我很開心能控制好自己情緒、拿出最好表現。」

白俄羅斯 澳網 澳洲網球公開賽

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