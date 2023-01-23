澳網／奧斯塔朋科晉8 盼擺脫少年得志心理負擔

拉脫維亞女將奧斯塔朋科挺進8強，少年得志的壓力減輕不少。(歐新社)

拉脫維亞女將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）2017年讓全世界跌破眼鏡，以20歲非種子球員之姿爆冷收下法國網球公開賽女單冠軍，但是少年得志很快就變成一種負擔。

路透報導，奧斯塔朋科的這項多年負擔22日終於減輕一些。她在澳洲網球公開賽 女單第4輪，以7比5、6比3爆冷擊敗第7種子美國女網新星高夫（Coco Gauff），生涯首度挺進澳網 女單8強，也是2018年打入溫布頓網球錦標賽4強以來首度晉級大滿貫8強賽。

在本屆澳網前段班種子球員相繼中箭落馬後，奧斯塔朋科手氣正順。

她8強賽將遭遇2022年溫網女單冠軍得主、哈薩克 女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）。芮芭奇娜22日在拉佛球場（Rod Laver Arena）以6比4、6比4擊敗去年在法網和美國網球公開賽封后的斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

拉脫維亞首位大滿貫金盃得主奧斯塔朋科雖然不是唯一一位在贏得大滿貫之後無以為繼的人，但是她卻突然失去光環而且一直如此，甚至被看衰是「大滿貫的一冠奇蹟」（one-Slam wonder）。

然而，盛名之累最終證明徒增負擔。奧斯塔朋科在墨爾本球場（Melbourne Park）告訴記者：「老實說，的確，因為每個人期待你幾乎每個錦標賽都嬴，這很瘋狂，因為你終究是人類，手感不可能天天都那麼好。」

「我還需要一些時間適應。當然，下了球場還是會受到許多關注，例如拍照之類的。而且在國內也變得更有人氣，成為眾人注目焦點。當然，這很棒，不過我需要一些時間去適應。」