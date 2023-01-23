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澳網／西西帕斯大戰5盤 險勝辛納

記者劉肇育／綜合報導
西西帕斯與與義大利好手辛納大戰五盤後勝出，再次挺進澳網8強。(新華社)
西西帕斯與與義大利好手辛納大戰五盤後勝出，再次挺進澳網8強。(新華社)

有望在這次澳網爭奪世界球王寶座的希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），22日在男單第4輪賽事與義大利好手辛納（Jannik Sinner） 展開一場超過4個小時的五盤激戰，最終西西帕斯就以6：4、6：4、3：6、4：6、6：4苦戰勝出，挺進到男單8強賽。

西西帕斯與與義大利好手辛納大戰五盤後勝出，再次挺進澳網8強。(Getty Ima...
西西帕斯與與義大利好手辛納大戰五盤後勝出，再次挺進澳網8強。(Getty Images)

在前二種子的納達爾（Rafael Nadal）、魯德（Casper Ruud）相繼出局後，世界排名第4名的西西帕斯、排名第5名的約克維奇（Novak Djokovic）將有機會在這次澳網靠著拉下現任球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），登上世界第一寶座。

而西西帕斯也率先在16強賽登場，面對世界排名第16名的義大利新星辛納，兩人也展開一場激戰，在前兩盤賽事中西西帕斯雖然先以兩個6：4拿下，不過辛納也打出極佳的比賽內容，在第三、四盤他則是率先破發，並以6：3、6：4扳平戰局。

決勝盤西西帕斯在重新調整步調後，在第六局率先破發，並且在該盤賽事中未讓辛納取得任何破發點，最終西西帕斯就以6：4搶下勝利，在苦戰超過4小時後搶下8強門票，也續保爭奪球王的機會。

美國22歲小將柯達（Sebastian Korda）以3比6、6比3、6比2、1比6、7比6（10比7）拍倒波蘭好手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz），生涯首度打進大滿貫8強。

美國22歲小將柯達生涯首度打進大滿貫8強。(美聯社)
美國22歲小將柯達生涯首度打進大滿貫8強。(美聯社)

第3輪擊敗澳網男單前兩屆亞軍俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）的柯達，22日在拉佛球場（Rod Laver Arena）對戰打進2021年溫布頓網球錦標賽4強的胡爾卡奇時，開賽後遭遇逆流，第29種子的他趕緊重整旗鼓，拿下接下來兩盤。

來自捷克的非種子球員萊赫茨卡（Jiri Lehecka）以4比6、 6比3、7比6（7比2）、7比6（7比3）拍倒第6種子加拿大的阿里辛（Felix Auger-Aliassime），挺進澳洲網球公開賽男單8強。

路透社報導，22歲的阿里辛開賽第3局即破發，35分鐘就拿下首盤，沒想到非種子球員萊赫茨卡後發先至主宰場上局面。

捷克的非種子球員萊赫茨卡以4比6、 6比3、7比6（7比2）、7比6（7比3）拍...
捷克的非種子球員萊赫茨卡以4比6、 6比3、7比6（7比2）、7比6（7比3）拍倒第6種子加拿大的奧格-阿里辛，挺進澳洲網球公開賽男單8強。( 美聯社 )

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