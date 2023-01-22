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澳網／約克維奇挺過腿傷 直落三晉16強

記者曾思儒／綜合報導
約克維奇帶著左大腿傷勢上場，強勢以直落三擊退對手。（Getty Images）
約克維奇帶著左大腿傷勢上場，強勢以直落三擊退對手。（Getty Images）

不愧過去9度在澳網封王紀錄，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）帶著左大腿傷勢上場，20日面對列27種子的保加利亞好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），第一盤瓦解對手3個「盤末點」，在「搶7」搶下首盤後再連下兩城，以7：6（9：7）、6：3、6：4晉級第四輪，續朝個人第10座澳網男單金盃邁進。

兩人過去10度碰頭，迪米特洛夫只拿過1勝，且要回溯到2013年的馬德里名人賽，不過2019年巴黎名人賽後兩人就再沒碰頭。

相隔近4年再對陣，首盤迪米特洛夫雖在第一個發球局就遭破發，但第10局先回破，第12局更握有2個「盤末點」，不過約帥瓦解危機後將戰局逼到「搶7」，且在6：7落後下再度瓦解迪米特洛夫盤末點，反以7：6（9：7）先下一城。

第二盤約帥憑藉第6局的唯一破發，以6：3取得盤數「聽牌」優勢；第三盤再連破兩個發球局、拉開3：0領先，儘管第4局遭破發，但約帥隔局再度回破，最終仍以6：4收下比賽勝利。

約帥第一盤最後一分得分後，直接順勢倒在球場，第一盤結束後更申請傷停治療帶有舊傷的左大腿，不過仍通過第三輪考驗，生涯第15度晉級澳網16強，下戰將遇地主德米納爾（Alex de Minaur）。

若是約克維奇今年成功稱霸澳網，他將追平西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的22座大滿貫冠軍紀錄。

約克維奇帶著左大腿傷勢上場，強勢以直落三擊退對手。（路透）
約克維奇帶著左大腿傷勢上場，強勢以直落三擊退對手。（路透）

澳網 約克維奇 納達爾

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