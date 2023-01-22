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澳網／中國2金花報喜 張帥、朱琳晉級16強

記者曾思儒／綜合報導
朱琳以：0戰勝瑞士選手泰希曼，晉級第三輪。（新華社）
朱琳以：0戰勝瑞士選手泰希曼，晉級第三輪。（新華社）

7年前在澳網寫下突破，中國「金花」張帥20日在墨爾本迎接34歲的同時也在女單第三輪登場，列女單23種子的她只花63分鐘就以6：3、6：2拍下資格賽一路闖關的美國黑馬沃利內茨（Katie Volynets），重返澳網16強。

目前中國排名最佳的張帥，生涯前15度大滿貫會內賽登場都「一輪遊」，2008年到15年的連番挫折讓她萌生退意，2016年澳網一度是她給自己的最後機會，沒想到她不到獲得會內首勝，更一路闖進8強，寫下生涯大滿貫最佳成績。

2019年打進溫布頓8強的張帥，經過2021年4場大滿貫僅拿1勝的低潮，去年美網打進第四輪，新賽季回到「福地」澳網再打出氣勢，生日打下相隔7年的16強資格，加入前一天爆冷晉級的同胞朱琳行列。

世界排名87的朱琳，19日壓軸場以以7：6（3）、1：6、6：4爆冷擊落名列女單第6種子的希臘「一姐」莎卡瑞（Maria Sakkari），生涯首度打進大滿貫16強，賽後直接在球場落淚，喜極而泣慶祝職網生涯的突破。

下周就要過29歲的朱琳，和張帥有著類似遭遇，從2015年大滿貫初亮相開始，她到19年美網才迎接大滿貫首勝，但13度挑戰大滿貫最佳成績就是第二輪，今年澳網連勝3場，且是首度擊敗世界前10好手，讓她感觸滿懷，「我走了很長一段路才走到這裡，這也是我為什麼今晚如此激動的原因。」

今年澳網單打會內賽共有10名中國選手，不只朱琳寫下突破，年僅17歲的商竣程男單會內首輪以4盤拍下德國對手歐特（Oscar Otte），成為第一位贏下澳網男單會內賽勝利的選手，締造中國網壇新猷。

張帥2：0戰勝美國選手沃雷涅茨，晉級16強。（新華社）
張帥2：0戰勝美國選手沃雷涅茨，晉級16強。（新華社）

澳網 張帥 德國

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