澳網／前2輪打滿5盤 墨瑞氣力放盡淘汰

墨瑞前一場馬拉松大賽氣力放盡，第三輪不敵對手淘汰。（新華社）

35歲的「英國 希望」墨瑞（Andy Murray），澳網 前兩輪都「打好打滿」，第二輪更是在5小時45分鐘的馬拉松 大賽逆轉地主選手科基納基斯（Thanasi Kokkinakis），比賽結束時墨爾本已經凌晨4點，氣力放盡的他20日雖和西班牙好手巴提斯塔‧艾格特（Roberto Bautista Agut）力拚4盤，仍以1：6、7：6（9：7）、3：6、4：6出局。

墨瑞這場比賽多次出現雙手撐膝畫面，第二盤他在「搶7」雖在4：6落後下瓦解對手2個「盤末點」，後來居上逆轉扳平盤數，但第三盤和第四盤體力下滑，連行走都有些重心不穩，讓巴提斯塔‧艾格特在3小時29分鐘大戰中拿到第四輪門票。

從拚戰精神十足的墨瑞手中搶勝，巴提斯塔‧艾格特說：「大滿貫碰到墨瑞總是很難打，他解讀比賽能力非常好，知道怎麼打大滿貫。我非常開心能掌握住發球局和壓力，很高興獲得這場勝利。」

前兩場比賽感動許多球迷的墨瑞，曾5度打進澳網決賽，在墨爾本有許多支持者，巴提斯塔‧艾格特也能感受到墨瑞得到的愛戴，但他也能處之泰然，「我在場上感覺很好，鬥志旺盛，盡可能打出好比賽。今年無疑是很難打的一戰，但我很享受這比賽和氛圍，我也相信已經準備好迎接下一輪。」