澳網／打到凌晨4點想上廁被拒 墨瑞飆主審：太不尊重人

墨瑞在澳網上演5小時45分鐘馬拉松大賽，因為不能去上廁所爆氣。（路透）

35歲的墨瑞（Andy Murray）在澳洲網球公開賽 上演5小時45分鐘的馬拉松 大賽，比賽打到凌晨4點才分出勝負，然而他卻在第五盤開打前因「用光額度」，不能再上廁所，讓他直呼：「這非常不尊重人。」

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墨瑞此役打得辛苦，先丟2盤再追3盤，好不容易才擊敗地主選手科基納基斯（Thanasi Kokkinakis），打進第三輪，然而當第五盤開打前，墨瑞向主審請求「廁所暫停」，卻因先前已經用完暫停次數，遭到堅拒。

「這是個笑話。」墨瑞當場對主審發火：「妳也知道，這完全不尊重人，不尊重妳，也不尊重球員，我們竟然不准許去上廁所，這實在荒謬。」

墨瑞表示，自己能夠理解規則，「但這場比賽打到超過3點，甚至打到他X的快凌晨4點，但我們卻不被允許去尿個尿。」前美國重砲洛迪克（Andy Roddick）也在推特上聲援墨瑞：「完全正確，這太愚蠢了。」

墨瑞與科基納基斯歷時近6小時才分出勝負，大會因此挨批安排不當，但澳網 主席提列堅稱「沒必要」改變賽程。

中央社引述外媒報導指出，網壇傳奇娜拉提洛娃（Martina Navratilova）和退役後當球評的馬克安諾（John McEnroe）等人都抨擊大會太誇張，沒有其他運動賽事會像這樣持續到這麼晚。澳網主席提列（Craig Tiley）表示，這種情況不常發生，目前沒有必要調整賽程。

他告訴澳洲第9電視台（Channel Nine）：「我們做（比賽）匯報時都會研究這個部分，每年都是這樣。」「不過現階段我們必須在14天內排完那些比賽，因此沒有太多選擇。」

提列指出，本周因為天氣太熱和斷斷續續降雨，導致賽事延誤數小時。他說：「有很多變數…通常不會在這麼短的時間內遇到這些情況。」

他也提到，如果夜間只排一場比賽，萬一有球員受傷，可能就得開天窗，無法向球迷和轉播單位交代。