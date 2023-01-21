我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國何時恢復十年多次簽證？駐美使館發言人回應

澳網／打到凌晨4點想上廁被拒 墨瑞飆主審：太不尊重人

記者蘇志畬／綜合報導
墨瑞在澳網上演5小時45分鐘馬拉松大賽，因為不能去上廁所爆氣。（路透）
墨瑞在澳網上演5小時45分鐘馬拉松大賽，因為不能去上廁所爆氣。（路透）

35歲的墨瑞（Andy Murray）在澳洲網球公開賽上演5小時45分鐘的馬拉松大賽，比賽打到凌晨4點才分出勝負，然而他卻在第五盤開打前因「用光額度」，不能再上廁所，讓他直呼：「這非常不尊重人。」

影音來源：YouTube

墨瑞此役打得辛苦，先丟2盤再追3盤，好不容易才擊敗地主選手科基納基斯（Thanasi Kokkinakis），打進第三輪，然而當第五盤開打前，墨瑞向主審請求「廁所暫停」，卻因先前已經用完暫停次數，遭到堅拒。

「這是個笑話。」墨瑞當場對主審發火：「妳也知道，這完全不尊重人，不尊重妳，也不尊重球員，我們竟然不准許去上廁所，這實在荒謬。」

墨瑞表示，自己能夠理解規則，「但這場比賽打到超過3點，甚至打到他X的快凌晨4點，但我們卻不被允許去尿個尿。」前美國重砲洛迪克（Andy Roddick）也在推特上聲援墨瑞：「完全正確，這太愚蠢了。」

墨瑞與科基納基斯歷時近6小時才分出勝負，大會因此挨批安排不當，但澳網主席提列堅稱「沒必要」改變賽程。

中央社引述外媒報導指出，網壇傳奇娜拉提洛娃（Martina Navratilova）和退役後當球評的馬克安諾（John McEnroe）等人都抨擊大會太誇張，沒有其他運動賽事會像這樣持續到這麼晚。澳網主席提列（Craig Tiley）表示，這種情況不常發生，目前沒有必要調整賽程。

他告訴澳洲第9電視台（Channel Nine）：「我們做（比賽）匯報時都會研究這個部分，每年都是這樣。」「不過現階段我們必須在14天內排完那些比賽，因此沒有太多選擇。」

提列指出，本周因為天氣太熱和斷斷續續降雨，導致賽事延誤數小時。他說：「有很多變數…通常不會在這麼短的時間內遇到這些情況。」

他也提到，如果夜間只排一場比賽，萬一有球員受傷，可能就得開天窗，無法向球迷和轉播單位交代。

網球進入開放年代（Open Era）以來，打到最晚才結束的比賽也是在澳網，即2008年地主好手修威特（Lleyton Hewitt）在第3輪打到凌晨4時34分才淘汰賽普勒斯對手巴達提斯（Marcos Baghdatis）。

打到凌晨4點不能上廁所，墨瑞直呼「這非常不尊重人」。（路透）
打到凌晨4點不能上廁所，墨瑞直呼「這非常不尊重人」。（路透）

澳網 澳洲網球公開賽 馬拉松

上一則

澳網／直落二拍掉布克薩 斯威雅蒂晉16強

延伸閱讀

澳網／墨瑞不滿打到凌晨4時 澳網主席堅稱尚無須改賽程

澳網／墨瑞不滿打到凌晨4時 澳網主席堅稱尚無須改賽程
澳網／墨瑞丟2追3 近6小時馬拉松大戰勝出

澳網／墨瑞丟2追3 近6小時馬拉松大戰勝出
澳網／又爆冷 美22歲新星擊落第2種子魯德

澳網／又爆冷 美22歲新星擊落第2種子魯德
澳網／打到凌晨4點不能上廁所 墨瑞發火：太不尊重

澳網／打到凌晨4點不能上廁所 墨瑞發火：太不尊重

熱門新聞

林書豪曾與吳謹言共同上節目，被傳出緋聞。（影片截圖）

林太太是誰？林書豪緋聞女友除了吳謹言 還有她

2023-01-19 01:59
「為林書豪禱告團隊臉書」社團2021年6月曾有人發布林書豪(中)結婚消息，照片中林書豪身旁的女子疑似他的妻子。 (取自「為林書豪禱告團隊」臉書社團)

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

2023-01-19 15:01
前NBA球星林書豪19日公布婚訊。圖為林書豪14日於舊金山大通中心出席紀錄片宣傳活動，與球迷分享心路歷程。（中央社）

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

2023-01-18 22:40
林書豪宣布家中新成員。（本報資料照片）

林書豪才報婚訊 又宣布家中有了新成員

2023-01-20 05:36
波特2012年在奧運會衛冕百米金牌後慶祝。(路透)

牙買加閃電波特遭遇金融詐騙 1270萬美元僅剩1.2萬

2023-01-19 12:17
林書豪。（取材自微博）

林書豪報喜「升格為人夫」會再加碼宣布加盟台職籃？

2023-01-19 00:11

超人氣

更多 >
紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水

紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水
還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺

還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺
性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年

性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年
科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定
才賠了3.5億元…T-Mobile又被駭 3700萬用戶個資遭竊

才賠了3.5億元…T-Mobile又被駭 3700萬用戶個資遭竊