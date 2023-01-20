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澳網／墨瑞丟2追3 近6小時馬拉松大戰勝出

體育新聞組／綜合報導
英國名將墨瑞激戰5盤後晉級澳洲公開賽男單第3輪。（路透）
英國名將墨瑞激戰5盤後晉級澳洲公開賽男單第3輪。（路透）

英國網球老將墨瑞（Andy Murray）19日擊敗澳洲希望科基納基斯（Thanasi Kokkinakis），激戰5盤後晉級澳洲公開賽男單第3輪。女單方面，第2種子加博（OnsJabeur）在澳網次輪爆冷輸球，成為最新一位提前出局的種子選手。

中央社引述法新社報導，墨瑞19日在墨爾本瑪格麗特球場（Margaret Court Arena）先失2盤後再連追3盤，最終以4：6、6：7（4：7）、7：6（7：5）、6：3、7：5，逆轉擊敗澳洲選手科基納基斯。

這場長達5小時45分鐘的比賽是墨瑞生涯耗時最久的一場，比賽結束時已過了當地時間凌晨4時，觀眾們吵鬧卻又疲憊不堪。

這是墨瑞生涯第11次「丟2追3」，位居現役球員最多，堪稱逆轉王，他也很享受這個紀錄，「我之前有過經驗，就是靠那樣的經驗驅使我去戰鬥，還有我對網球的愛、競爭以及對賽事的尊重，這讓我能夠走下去。」

35歲的墨瑞曾是世界球王，第3輪將對上第24種子、西班牙選手包蒂斯塔-阿古特（Roberto BautistaAgut）。

女單方面，世界排名第86的捷克選手萬卓索娃（Marketa Vondrousova）19日在澳網第2輪比賽，以6：1、5：7、6：1力克突尼西亞好手加博，比賽歷時1小時41分鐘。

23歲的萬卓索娃2019年世界排名高居第14，之前因傷導致左手腕得接受手術，現正逐漸回歸。

萬卓索娃第3輪將對上捷克同胞、世界排名第82的弗魯維爾托娃（Linda Fruhvirtova）。

加博首輪以7：6（10：8）、4：6、6：1勉強淘汰斯洛維尼亞對手齊丹塞珂（Tamara Zidansek），但她當天一再出現非受迫性失誤。

英國名將墨瑞激戰5盤後晉級澳洲公開賽男單第3輪。（路透）
英國名將墨瑞激戰5盤後晉級澳洲公開賽男單第3輪。（路透）

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