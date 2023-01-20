澳網／又爆冷 美22歲新星擊落第2種子魯德

美國布魯克斯比在澳網男單擊敗第二種子挪威魯德，開懷大笑。（路透）

在澳網 男單第一種子「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）第二輪爆冷出局後，第二種子的挪威好手魯德（Casper Ruud）19日碰上世界排名第39名的美國小將布魯克斯比（Jenson Brooksby），最終也以3：6、5：7、7：6（7：4）、2：6遭到淘汰，提前退出這次澳網的球王之爭。

在世界球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）因傷退出本屆澳網後，包括世界排名第二至五名的納達爾、魯德、西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）和約克維奇（Novak Djokovic）都有機會透過這次澳網奪下球王寶座，不過在納達爾出局後，魯德也遭到新星擊落。

年僅22歲的布魯克斯比今年首度登上澳網會內賽舞台，去年他曾在羅馬與魯德交手並以直落二敗北，不過兩人19日在男單次輪碰頭，布魯克斯比卻打出了精采一戰，全場被逼出了12個破發點卻救下8個，反觀他卻打破了魯德9次的發球局，在這場近4小時苦戰中勝出。

魯德賽後稱讚布魯克斯比的好表現，「今天他打得特別好，我的意思是我根本沒有犯太多錯，也不覺得自己打得特別糟糕或是沒有達到我的水平，但最終他贏得了這場比賽。」

而台灣網球姊妹檔詹詠然、詹皓晴19日則是在女雙首輪分頭進擊，詹詠然與智利搭檔瓜拉琪（Alexa Guarachi）以6：1、6：1擊敗義大利 組合布隆澤蒂（Lucia Bronzetti）／科恰雷托（Elisabetta Cocciaretto），詹皓晴則是與中國搭檔楊釗煊以6：3、6：4擊退地主名將史托瑟（Samantha Stosur）與法國搭檔柯妮特（Alize Cornet），其中生涯贏過8座大滿貫冠軍的38歲史托瑟，也將在今年混雙賽程落幕後高掛球拍。