澳網／近6小時激戰創賽事次高 墨瑞登「丟2追3」逆轉王

英國網球選手墨瑞20日在澳網第二輪比賽中勝出。（歐新社）

35歲的墨瑞（Andy Murray）在澳洲網球公開賽 上演「丟2追3」的大逆轉戲碼，打出一場5小時45分鐘的馬拉松大賽不僅是個人生涯耗時最久，也是澳網 史上第二久的賽事，墨瑞的解釋很乾脆：「我有一顆強心臟。」

墨瑞在澳網連續兩輪都打滿五盤，第二輪面對地主選手科基納基斯（Thanasi Kokkinakis），先以4：6、6：7（4）丟掉2盤，面對被淘汰的邊緣，卻又以7：6（5）、6：3、7：5連趕3盤勝出，個人相隔6年再次打進澳網第三輪。

比賽結束已經超過當地時間凌晨4點，墨瑞說：「我不知道，能夠撐過這輪我自己也很意外。」

墨瑞在澳網第二輪對上科基納基斯，兩人比賽打了5小時又45分才分出勝負。（Getty Images）

此役挨了37記愛司還能贏球，墨瑞說：「科基納基斯打得很好，發球非常強悍，我不知道自己怎麼撐過去的，但隨著比賽進行，我開始越打越好，我有一顆強心臟。」

這是墨瑞生涯第11次「丟2追3」，位居現役球員最多，堪稱逆轉王，他也很享受這個紀錄，「我之前有過經驗，就是靠那樣的經驗驅使我去戰鬥，還有我對網球的愛、競爭以及對賽事的尊重，這讓我能夠走下去。」

墨瑞第一輪就花了4小時又52分鐘才擊敗貝雷帝尼（Matteo Berrettini），今天比賽時間又創下個人生涯新高，而澳網史上最久是2012年男單決賽約克維奇（Novak Djokovic）與納達爾 （Rafael Nadal）的5小時又53分史詩戰役，墨瑞此役少了8分鐘位居第二。