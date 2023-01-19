澳網／約克維奇苦戰拍落夸克特 挺進男單第3輪

約克維奇19日在澳網第二輪陷入苦戰，最終勝出挺進第三輪。（美聯社）

在男單前兩號種子的「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）、挪威魯德（Casper Ruud）相繼在第二輪出局後，今年重返澳網 賽場的約克維奇 （Novak Djokovic）也在今天的第二輪賽事陷入苦戰，面對法國好手夸克特（Enzo Couacaud），最終在苦戰3小時5分鐘後以6：1、6：7（5：7）、6：2、6：0勝出，挺進到第三輪。

去年因為疫苗注射問題無法參加澳網的約克維奇，今年將挑戰他個人在澳網的第10冠，在首輪擊敗西班牙選手巴埃納（Roberto Carballes Baena）後，今天面對從會外賽闖入的夸克特，卻打得不輕鬆。

首盤第4局，夸克特就因為在網前回擊球時扭傷右腳踝而申請醫療暫停，在短暫治療並回到球場上後，夸克特雖然先是以1：6讓出首盤，但第二盤卻與約克維奇打出精采的拉鋸戰，約克維奇也在此盤過程中出現左腿受傷的狀況，讓他也一度申請醫療暫停，雙方在前12局都保發後，最終夸克特在搶七中勝出，扳平戰局。

接下來兩盤雖然夸克特都表現不差，但約克維奇也展現前球王風範，先是以6：2拿下第三盤，第四盤更是在一度不滿場邊觀眾於他發球時發出噪音的干擾下，仍是連拿6局關門，順利挺進到第三輪，而在納達爾與魯德已經出局的情況下，約克維奇與西西帕斯也將成為唯二有機會在澳網爭取世界球王寶座的男單球員。