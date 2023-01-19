我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯訪中前 美中曾軍事對話 麥卡錫可能訪台成話題

受害婦女遍全美十州 她們散盡積蓄都只為一人

澳網／約克維奇苦戰拍落夸克特 挺進男單第3輪

記者劉肇育／即時報導
約克維奇19日在澳網第二輪陷入苦戰，最終勝出挺進第三輪。（美聯社）
約克維奇19日在澳網第二輪陷入苦戰，最終勝出挺進第三輪。（美聯社）

在男單前兩號種子的「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、挪威魯德（Casper Ruud）相繼在第二輪出局後，今年重返澳網賽場的約克維奇（Novak Djokovic）也在今天的第二輪賽事陷入苦戰，面對法國好手夸克特（Enzo Couacaud），最終在苦戰3小時5分鐘後以6：1、6：7（5：7）、6：2、6：0勝出，挺進到第三輪。

去年因為疫苗注射問題無法參加澳網的約克維奇，今年將挑戰他個人在澳網的第10冠，在首輪擊敗西班牙選手巴埃納（Roberto Carballes Baena）後，今天面對從會外賽闖入的夸克特，卻打得不輕鬆。

首盤第4局，夸克特就因為在網前回擊球時扭傷右腳踝而申請醫療暫停，在短暫治療並回到球場上後，夸克特雖然先是以1：6讓出首盤，但第二盤卻與約克維奇打出精采的拉鋸戰，約克維奇也在此盤過程中出現左腿受傷的狀況，讓他也一度申請醫療暫停，雙方在前12局都保發後，最終夸克特在搶七中勝出，扳平戰局。

接下來兩盤雖然夸克特都表現不差，但約克維奇也展現前球王風範，先是以6：2拿下第三盤，第四盤更是在一度不滿場邊觀眾於他發球時發出噪音的干擾下，仍是連拿6局關門，順利挺進到第三輪，而在納達爾與魯德已經出局的情況下，約克維奇與西西帕斯也將成為唯二有機會在澳網爭取世界球王寶座的男單球員。

約克維奇 澳網 納達爾

上一則

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

延伸閱讀

澳網／納達爾臀傷不敵華裔麥唐納 衛冕夢碎

澳網／納達爾臀傷不敵華裔麥唐納 衛冕夢碎
澳網／詹皓晴闖過首輪 淘汰名將史托瑟

澳網／詹皓晴闖過首輪 淘汰名將史托瑟
澳網／約克維奇重返澳網 掌聲中開門紅

澳網／約克維奇重返澳網 掌聲中開門紅
澳網／約克維奇重返賽場 球迷熱烈歡迎 輕鬆克敵晉2輪

澳網／約克維奇重返賽場 球迷熱烈歡迎 輕鬆克敵晉2輪

熱門新聞

林書豪曾與吳謹言共同上節目，被傳出緋聞。（影片截圖）

林太太是誰？林書豪緋聞女友除了吳謹言 還有她

2023-01-19 01:59
前NBA球星林書豪19日公布婚訊。圖為林書豪14日於舊金山大通中心出席紀錄片宣傳活動，與球迷分享心路歷程。（中央社）

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

2023-01-18 22:40
「為林書豪禱告團隊臉書」社團2021年6月曾宣布林書豪(中)結婚消息，照片中林書豪身旁的女子疑似他的妻子。 (取自「為林書豪禱告團隊」臉書社團)

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

2023-01-19 15:01
林書豪。（取材自微博）

林書豪報喜「升格為人夫」會再加碼宣布加盟台職籃？

2023-01-19 00:11
波特2012年在奧運會衛冕百米金牌後慶祝。(路透)

牙買加閃電波特遭遇金融詐騙 1270萬美元僅剩1.2萬

2023-01-19 12:17
福原愛（左）近來在日本接下廣告。（取材自微博）

福原愛日本超市現蹤 圓臉瘦成瓜子臉 近況曝光

2023-01-15 22:23

超人氣

更多 >
轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水
林太太是誰？林書豪緋聞女友除了吳謹言 還有她

林太太是誰？林書豪緋聞女友除了吳謹言 還有她

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚
中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」
旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧

旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧