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澳網／納達爾衛冕夢碎 第2盤拉傷硬撐仍暴冷出局

記者劉肇育／即時報導
澳網男單第一種子西班牙「蠻牛」納達爾帶傷硬撐完全場，但仍被直落三，無緣衛冕。（Getty Images）
澳網男單第一種子西班牙「蠻牛」納達爾帶傷硬撐完全場，但仍被直落三，無緣衛冕。（Getty Images）

澳網男單第一種子西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）18日在男單第二輪賽事遭遇美國好手麥唐納（Mackenzie McDonald），在首盤就被對手兩度破發以4：6讓出後，第二盤更是在3：5落後時因為左大腿拉傷一度申請傷停，儘管最終納達爾仍是帶傷硬撐完全場，但仍是以4：6、4：6、5：7敗下陣來，無緣衛冕。

去年在澳網拿下生涯第二座冠軍的納達爾，今年在第一種子阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）傷退後，以男單第一種子身分挑戰衛冕，在首輪賽事面對英國新星德萊普（Jack Draper）以7：5、2：6、6：4、6：1勝出後，將個人澳網連勝之旅推進到第8場。

18日面對世界排名第65名的美國27歲好手麥唐納，麥唐納生涯第一次也是唯一一次與納達爾交手是在2020年的法網64強，當時納達爾在3盤賽事中僅丟掉4局就勝出。

不過雙方再度碰頭，麥唐納卻展現比納達爾更好的狀態，開賽首局就率先破發，首盤前5局打完已經兩度破發取得4：1領先，儘管納達爾在第6局也回破發，但仍是以4：6讓對手先下一城。

第二盤麥唐納再度率先破發，儘管隨後就遭到納達爾扳平，不過第7局麥唐納破發後，第8局不僅保住自己發球局，納達爾還在一次回擊球的過程中出現左大腿拉傷的狀況，一度感到不適蹲在球場上，隨後他也申請醫療暫停，並在防護員進場觀察狀況後，回到休息室接受治療，在接下來的賽事中納達爾也帶傷硬撐，並且未再給麥唐納破發機會，但第二盤麥唐納仍是以6：4再下一城。

第三盤前10局雙方都互相保住發球局，不過第11局麥唐納再度發動攻勢破發得手後，取得6：5聽牌，最終麥唐納也順利保發關門，以7：5拿下勝利，暴冷淘汰納達爾。

納達爾在第二輪止步也創下2016年首輪遊後，生涯在澳網第二差的成績，至於納達爾前一次在澳網直落三輸球，則必須追溯到2019年的冠軍賽不敵約克維奇（Novak Djokovic）。

納達爾第二盤因為左大腿拉傷一度申請傷停。（路透）
納達爾第二盤因為左大腿拉傷一度申請傷停。（路透）

納達爾 澳網 英國

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