噓聲？掌聲？約克維奇回歸澳網 觀眾反應將揭曉

塞爾維亞網球名將約克維奇17日將回到熟悉的墨爾本拉佛球場出戰。圖為他練球時與球迷自拍。（Getty Images）

塞爾維亞網球名將約克維奇 （Novak Djokovic）17日將回到熟悉的墨爾本拉佛球場，展開他在本屆澳洲 公開賽的征戰。記者訪問前來觀賞日場比賽的球迷，發現大家對觀眾會報以掌聲還是噓聲看法分歧。

中央社引述法新社報導，這位9屆澳網男單冠軍去年因為未接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗，在這場大滿貫賽事前夕被驅逐出境。

歷經一系列曠日費時的法庭聽證會後，約克維奇遭澳洲禁止入境3年，但去年11月禁令取消，讓他得以在2023年重返澳網，嘗試追平納達爾 （Rafael Nadal）的22座大滿貫冠軍紀錄。

約克維奇2022年試圖持醫療豁免參賽，激怒墨爾本許多澳洲人，因為這座城市在疫情最嚴重時歷經漫長封城。

但在12個月後、1個炎熱的上午，大多數人認為是時候繼續前進了。

身披塞爾維亞國旗，前來觀賞塞國選手捷雷（Laslo Djere）比賽的球迷戈蘭（Goran）談到約克維奇說：「我不知道他是怎麼從一年前的國家威脅變到現在可以前來參賽，但那是另一番討論。」

「他會贏的，他會贏得他的第10座（澳網）冠軍，他一定會成為史上最棒，他會表現勇猛，一盤都不會輸掉。」

來到拉佛球場（Rod Laver Arena）欣賞日場比賽的球迷表示，不確定約克維奇會不會像在阿得雷德（Adelaide）那樣受到熱烈歡迎。約克維奇本月在阿得雷德的賽事贏得冠軍。

澳洲觀眾羅伯（Rob）說：「我不是約克維奇的粉絲，但你不能否認他的才華。」

他的朋友湯姆（Tom）也說：「情感方面，他惹惱了我，但我認為去年的事情已經過去，沒理由不讓他上場。」

羅伯說，約克維奇從不像勁敵納達爾和費德勒（Roger Federer）那樣在墨爾本受到熱烈歡迎，「我認為與舉止有關，只是個人喜好啦，在我看來，羅傑（費德瑞）、拉法（納達爾）和艾希（巴蒂，AshBarty）會自重」。

康妮（Connie）和夫婿羅科（Rocco）對球迷會如何迎接約克維奇意見分歧，康妮說，「我想他會受到熱烈歡迎，該是繼續往前的時候了，我期待看到他回到這裡，我幾乎每年都看他在這裡打球」。

羅科卻有不同看法：「我覺得他會被噓，但就讓我們看下去吧。」

許多來到墨爾本球場（Melbourne Park）的塞爾維亞球迷並沒有中央球場夜場的門票，但他們說，會透過場外的大螢幕觀戰。

戈蘭說：「希望他能得到掌聲和歡呼聲，因為他原本就不該被趕出去。前幾天晚上我有去他和基里洛斯（Nick Kyrgios）的慈善賽，他受到熱烈歡迎，觀眾似乎很喜歡他，有他回來很好。」