澳網／前亞軍首輪打包 汀恩不灰心：下一場會更好

汀恩傷癒復出，首輪籤運不佳遭第五種子羅布雷夫擊敗。（美聯社）

澳網 前亞軍、奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）去年受腕傷困擾，缺席長達8個月，今年澳網拿到外卡才直接從會內賽出發，但籤運不佳，首輪就遭遇列第5種子的俄羅斯 好手羅布雷夫（Andrey Rublev），16日首輪以3：6、4：6、2：6敗陣，但落敗汀恩並不灰心。

「經過這場比賽，前進的方向並沒真的改變，我會持續前進，試著下一場比賽表現更好。」汀恩說。

身為澳網前亞軍，汀恩2021年更在美網迎接生涯第一座大滿貫金盃，但去年因腕傷暫停參賽，復出後小狀況又不斷，第二盤他腹部拉傷再影響挑戰第5種子的狀態。

對手已經是世界前10的頂尖好手，身體又非百分百健康，汀恩坦言要擊敗羅布雷夫難度極高，「我認為要擊敗他非常非常困難，而且像腹肌這樣的狀況，（奪勝）更是幾乎不可能。」

話雖如此，排名曾落到350外的汀恩仍設下目標，希望今年就能回到可以和頂尖對手抗衡的狀態。

「這是最終目標，我希望現在就能辦到，這個球季如果我再有像這樣的籤表，像澳網對到前10、前5種子，我可以相信自己能奪勝。」目前世界排名98的汀恩說。