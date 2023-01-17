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澳網／納達爾拚衛冕 勝場數追平藍道

記者曾思儒／綜合報導
納達爾新球季的首勝寫下新猷。（美聯社）
納達爾新球季的首勝寫下新猷。（美聯社）

重返去年捧起第21座大滿貫的澳網，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）16日開啟連霸旅程，他以7：5、2：6、6：4、6：1拍下英國21歲新生代好手德萊普，新球季的首勝也寫下新猷。

這是納達爾生涯第1068場職業賽勝利，追平傳奇藍道（Ivan Lendl），並列網球公開化年代後的勝場數第3名，只有去年退役的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）1251勝、美國名將康諾斯（Jimmy Connors）1274勝排在「蠻牛」之前；這也是納達爾新年首勝，讓他一掃澳網前聯合盃連吞2敗的小低潮。

「如果從過去6個月我經歷的角度來看，這是很正向的開始。」去年澳網和法網都收穫冠軍的納達爾，去年美網後只打了巴黎名人賽、年終賽和年初的聯合盃，3場賽事只拿1勝，澳網有新的起步，他說：「非常高興重返拉沃球場，贏下我需要的勝利，畢竟過去幾個月並不是太好過，希望這場勝利可以幫助我。」

此外，曾兩度在澳網遺憾抱銀的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）16日火力全開，一盤未失輕取美國對手希隆（Marcos Giron）晉級第2輪。

梅德維夫去年在澳網苦澀吞敗後，一度爬上世界第一的寶座，但僅待了16周，隨後一路下滑到第8名位置。他去年在法網和美網都止步16強，溫布頓網球錦標賽則是因為俄國入侵烏克蘭、俄國選手遭抵制而未能參賽。

另一場澳網男單賽事，大會第3種子、24歲希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）延續今年不敗紀錄，以6比3、6比4、7：6（8：6）直落三擊敗世界排名第61的艾利斯（Quentin Halys）晉級第二輪。

納達爾新球季的首勝寫下新猷。（美聯社）
納達爾新球季的首勝寫下新猷。（美聯社）

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