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國仇家恨 烏克蘭網球二姐：不與俄國、白俄人握手

中央社／墨爾本17日電
柯絲堤雅克。（Getty Images）
柯絲堤雅克。（Getty Images）

烏克蘭網球二姐柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）表示，鑒於俄羅斯持續以飛彈狂轟她的國家，她不會和還沒發聲反戰的俄羅斯和白俄羅斯對手握手。

路透報導，20歲的柯絲堤雅克來自烏克蘭首都基輔，她去年在美國公開賽敗給白俄對手艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）後，拒絕按慣例在網前與這位前世界球后握手，因而躍上媒體版面。

俄羅斯去年2月出兵烏克蘭，展開所謂「特別軍事行動」。俄國將白俄作為重要的軍事集結地。

柯絲堤雅克16日在澳洲公開賽女單首輪旗開得勝，以6比3、6比4擊敗大會第28種子美國女將阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）。柯絲堤雅克賽後表示，她不會與任何沒有公開譴責俄國入侵烏克蘭的俄羅斯或白俄對手握手。

柯絲堤雅克告訴路透：「對於這場戰爭和巡迴賽上的一切，我的態度都沒變。」

她說：「因為大家只說不希望戰爭，聽起來像是我們（烏克蘭）想要戰爭一樣。很明顯，我們也不希望戰爭。」

她談到俄羅斯和白俄球員時還說：「我真的沒跟任何人說話，我只勉強對他們說了一聲『嗨』。」

柯絲堤雅克大部分家人都在基輔，包括父親和祖父。

她經常與他們聯絡，還說他們對戰爭的「恐怖」都快習以為常是很嚇人的事。

柯絲堤雅克去年10月曾回基輔，之後離開才幾天，市中心就遭到飛彈攻擊。

她媽媽常告訴她有關俄羅斯攻擊的最新消息，包括她和鄰居在預計有新一波飛彈攻擊前，如何設法取得咖啡。

世界排名61的柯絲堤雅克說，就算不安全，她還是會回烏克蘭，還說她確信她的國家最終會獲勝。

她說：「如果我們不這樣想，我不認為我們會有任何勝算。」

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