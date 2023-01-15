我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走出疫情陰霾社交多 紐約華埠年味濃 紅包春聯買氣好

疫後討好彩頭 寺廟還願、祈福湧人潮

網球／征戰超過20年 傳奇女將史托瑟宣布澳網退役

記者曾思儒／即時報導
史托瑟宣布澳網會是她的告別戰。(美聯社)
史托瑟宣布澳網會是她的告別戰。(美聯社)

今年澳網對地主傳奇女將史托瑟（Sam Stosur）有特別意義，這不但是她生涯第21度參賽，也會是她的告別戰，昨天她宣布，今年澳網混雙和女雙賽事落幕後，就會正式終結職業生涯。

38歲的史托瑟世界排名最高曾到第4，2011年澳網決賽拍下去年退休的美國傳奇小威廉絲（Serena Williams），讓她奪下生涯唯一的大滿貫金盃，法網她也曾4度打進最終4強，包括2010年亞軍作收。

史托瑟雙打表現同樣亮眼，世界排名最高第一、大滿貫收穫4冠，我國好手詹詠然也曾是史托瑟搭擋。

今年澳網，史托瑟宣布混雙將和同胞伊布登（Matt Ebden）合作，女雙和法國好手柯妮特（Alize Cornet）聯手，這也將是她職業生涯「最後一舞」。

1999年就轉入職業的史托瑟說：「我很開心也感恩有機會在最喜歡的大滿貫終結生涯，這是我家鄉的大滿貫，能在所有澳洲球迷、朋友和親人面前。」她特別感謝雙親、家人、伴侶阿斯林（Liz Astling）及所有合作過的教練、團隊、贊助商及球迷，「我希望大家知道，沒有你們我也無法在這裡。」

史托瑟和阿斯林2015年認識，隔年交往，史托瑟19年公開出櫃，兩人隔年迎來寶貝女兒的誕生。

澳網 澳洲 威廉

上一則

NBA／泰托姆攜手波格登砍63分 綠衫軍逆轉奪6連勝

下一則

NBA／唐西奇得15分本季新低 里拉德率隊止5連敗

延伸閱讀

日本傳奇樂團主唱病逝 3年前腦瘤動刀 坂本龍一哀悼

日本傳奇樂團主唱病逝 3年前腦瘤動刀 坂本龍一哀悼
網球／大坂直美懷孕 將暫別網壇…預計2024年復出

網球／大坂直美懷孕 將暫別網壇…預計2024年復出
網球／大坂直美宣布懷孕 暫別網壇 2024年復出

網球／大坂直美宣布懷孕 暫別網壇 2024年復出
網球／大威又傷 提前退出澳網 大坂直美也不打

網球／大威又傷 提前退出澳網 大坂直美也不打

熱門新聞

大坂直美宣布懷孕。（美聯社）

網球／大坂直美宣布懷孕 暫別網壇 2024年復出

2023-01-11 18:27
衛斯特布魯克替補上陣傳出15次助攻。(路透)

NBA／替補上場飆全能數據 衛少創52年來罕見紀錄

2023-01-08 06:53
高雄29歲的林姓男子參加武館拳擊格鬥賽，比賽完，身體不適被抬上擔架送醫。（記者石秀華／翻攝）

拳擊格鬥比賽完 他還和裁判說話 下一秒送醫住加護病房

2023-01-08 00:32
水牛城比爾安全衛哈姆林。（美聯社）

NFL／哈姆林場上心臟驟停 醒來發文感謝無比的愛

2023-01-08 18:37
獨行俠唐西奇(左)全力防守湖人詹姆斯。(路透)

NBA／唐西奇壓倒湖人詹姆斯 賽後相擁上演感人一幕

2023-01-13 06:53
法國足協主席葛雷茨終於為失言道歉。（美聯社）

足球／不尊重席丹連姆巴佩都失望 法國足協主席終道歉

2023-01-11 06:14

超人氣

更多 >
廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑
白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」

白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」
凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍
龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中

龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中
中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人

中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人