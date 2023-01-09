澳網撤銷檢測要求 選手確診仍可上場比賽

圖為沒打疫苗的約克維奇。（美聯社）

據澳洲 網球協會（Tennis Australia）說法，參加今年澳洲公開賽的選手不需要透露COVID-19確診結果，且如果自覺身體狀況夠好就可以繼續征戰。

綜合路透以及澳洲「世紀報」（The Age）報導，協會執行長提列（Craig Tiley）今天表示，這個月開打的澳網 將不強制要求選手採檢COVID，且就算有病毒仍可下場比賽，但建議感覺身體狀況不佳的人留在家中。這項規定與本年度板球賽類似。

提列說：「我們已向選手和1萬2000多名工作人員清楚表明…如果有人身體不適就請待在家。」他說：「對我們來說這是讓整個環境正常化，與板球賽沒什麼不同，確實有可能會有人帶著COVID比賽。」

提列表示，選手是否向大會通報確診結果，完全由個人決定。

他說，「我們不過是希望遵循社區現行規範」，且「大會已經進一步建議身體不適者遠離球場…且澳網醫療人員將持續監控大局以及個別選手」。

澳洲網球協會表示，大會對觀賽球迷也有類似要求，也就是感覺身體不適者依政府所建議的進行篩檢，且確診者居家隔離至少5天。

這項衛健政策迥異於澳網過去2年的嚴格防疫立場，據提列說法，這反映出廣大社區的實際狀況。

2021年時，鑒於澳網所在的社區爆發疫情 ，當年這場大滿貫賽是在設下生物安全泡泡區且多日不開放球迷觀賽情況下舉行；去年則是看到澳網9冠王、塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）因未打疫苗而遭驅逐出境。

墨爾本在疫情高峰期間實施的防疫封城措施，堪稱全球數一數二的嚴苛及長久。然而，墨爾本早已以建議取代強制性規範，作為市區公衛政策的基石。