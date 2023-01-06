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澳網／球王阿爾卡拉斯因傷退賽 雙巨頭爭冠少一強敵

記者劉肇育／即時報導
世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯因傷退出2023年澳網。（美聯社）
世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯因傷退出2023年澳網。（美聯社）

澳洲網球公開賽即將在本月中點燃戰火，不過今天世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在個人社群上宣布，因為練球時受傷將退賽，這也讓世界排名第2名的「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）將成為這次男單的頭號種子。

在去年美網奪冠後登上世界球王寶座的阿爾卡拉斯，以年僅19歲的年紀成為ATP採取電子化統計排名以來最年輕的世界球王，也是史上最年輕的年終球王。

不過在成為球王後的首場大滿貫賽事，也就是即將在月中登場的澳網，阿爾卡拉斯卻將缺席，今天他在個人社群上宣布因傷退賽，「我非常努力想要在澳洲達到我的最佳水平，但不幸的是我將無法參加今年的第一場大滿貫賽事，這很艱難，但我會保持樂觀，並持續恢復向前看。」

阿爾卡拉斯生涯前兩度站上澳網舞台，分別在第2輪與第3輪止步，不過今年帶著球王頭銜征戰澳網，也一度讓他被視為奪冠熱門，不過在他退賽後，包括晉升為第一種子的去年冠軍納達爾，以及在去年因疫苗事件無法參賽前一度完成3連霸的約克維奇（Novak Djokovic），也被看好將更有機會拿下個人生涯第23與22座大滿貫冠軍。

澳網 澳洲網球公開賽 社群

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