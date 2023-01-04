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網球／英國甜心開門紅 新年設定3目標

記者曾思儒／綜合報導
瑞度卡努拿下新賽季首勝。（歐新社資料照片）
瑞度卡努拿下新賽季首勝。（歐新社資料照片）

英國網球甜心瑞度卡努（Emma Raducanu）2021年在美網寫下灰姑娘奪冠驚奇，但去年沒能複製佳績，今年重新出發，2日在奧克蘭演出逆轉勝的她許下新年新希望，盼全新賽季能保持健康，在球場上無懼出擊。

去年美網衛冕失利的瑞度卡努，受腕傷困擾，去年10月後就沒再出賽，這場新賽季首勝也拿得有些驚險，首盤讓出下才以4：6、6：4、6：2逆轉捷克17歲對手弗魯維爾托娃（Linda Fruhvirtova）。

在前往南半球前，瑞度卡努上月曾在阿杜達比邀請賽亮相，之後在新加坡訓練才前往紐西蘭。目前世界排名78的她希望2023年能穩紮穩打，和新的德國教練薩克斯（Sebastian Sachs）一步步重返高峰；她現在也和曾和「英國希望」墨瑞（Andy Murray）合作的訓練員格林（Jez Green）合作，藉由團隊新成員的豐富經驗幫助自己開發更多潛能。

「今年目標是保持健康，很期待能努力訓練，因為我現在對有什麼可以期待有更多想法，所以不會任人宰割。」瑞度卡努務實說，若是明確目標，希望能打下一座冠軍，第三就是能無所畏懼地打球，「就是不用去考慮後果，勇往直前。」

此外，66歲的網壇名宿「女金剛」娜拉提洛娃（Martina Navratilova）驚傳罹患喉癌與乳癌，但她堅稱：「我還沒玩完！」展現堅韌生命力。

她還打趣說，手機語音信箱被粉絲支持的簡訊灌爆。她在2010年被診斷出有乳癌，後來治癒，這次算是復發。

娜拉提洛娃2010年在美國公開賽向群眾揮手致意。（路透）
娜拉提洛娃2010年在美國公開賽向群眾揮手致意。（路透）

瑞度卡努 英國 新加坡

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