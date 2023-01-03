網球／睽違澳洲2年 約克維奇獲英雄式歡迎

約克維奇近兩年來首度在澳洲出賽，獲得球迷歡迎。（歐新社）

塞爾維亞網球名將約克維奇 （Novak Djokovic）將近兩年來首度在澳洲出賽，獲得球迷熱烈歡迎，他2日在阿得雷德國際網賽（Adelaide International）難得打雙打比賽。

中央社引述法新社報導，約克維奇與加拿大選手帕斯皮席（Vasek Pospisil）搭檔，雖以6：4、3：6、5：10敗給專攻雙打的柏基奇（Tomislav Brkic）和艾士可瓦（Gonzalo Escobar），但一路獲得球迷壓倒性支持。

約克維奇先前因拒絕接種新冠疫苗 ，在2022年澳洲網球公開賽 前遭拘留並驅逐出境。

澳洲去年7月取消國際旅客必須提出新冠疫苗接種證明的規定，約克維奇的3年入境禁令也於11月獲撤銷。

澳洲網球公開賽將於本月16日到29日舉行，他將力拚生涯第10座澳網單打冠軍。

約克維奇2日在阿得雷德的戶外球場比賽，現場擠滿觀眾。他離場時，大批球迷緊跟在後大聲歡呼，高喊他的名字。

場邊有很多塞爾維亞國旗，顯然大家都在為這位35歲好手喝采，他賽後留下來為球迷簽名和自拍。

約克維奇接下來將聚焦個人今年首場單打賽，他將對上法國選手利斯提耶納（Constant Lestienne）。