網球／睽違澳洲2年 約克維奇獲英雄式歡迎
塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）將近兩年來首度在澳洲出賽，獲得球迷熱烈歡迎，他2日在阿得雷德國際網賽（Adelaide International）難得打雙打比賽。
中央社引述法新社報導，約克維奇與加拿大選手帕斯皮席（Vasek Pospisil）搭檔，雖以6：4、3：6、5：10敗給專攻雙打的柏基奇（Tomislav Brkic）和艾士可瓦（Gonzalo Escobar），但一路獲得球迷壓倒性支持。
約克維奇先前因拒絕接種新冠疫苗，在2022年澳洲網球公開賽前遭拘留並驅逐出境。
澳洲去年7月取消國際旅客必須提出新冠疫苗接種證明的規定，約克維奇的3年入境禁令也於11月獲撤銷。
澳洲網球公開賽將於本月16日到29日舉行，他將力拚生涯第10座澳網單打冠軍。
約克維奇2日在阿得雷德的戶外球場比賽，現場擠滿觀眾。他離場時，大批球迷緊跟在後大聲歡呼，高喊他的名字。
場邊有很多塞爾維亞國旗，顯然大家都在為這位35歲好手喝采，他賽後留下來為球迷簽名和自拍。
約克維奇接下來將聚焦個人今年首場單打賽，他將對上法國選手利斯提耶納（Constant Lestienne）。
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