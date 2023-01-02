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網球／剛獲得澳網外卡 大威廉絲奪睽違一年半單打首勝

記者劉肇育／即時報導
大威廉絲在ABS經典賽中，拿下暌違一年半的單打首勝。（美聯社）
大威廉絲在ABS經典賽中，拿下暌違一年半的單打首勝。（美聯社）

才剛傳出獲得今年澳網外卡的美國網球傳奇女將大威廉絲（Venus Williams）今天隨即在紐西蘭奧克蘭舉行的ABS經典賽中，於女單首輪以7：6（7：4）、6：2直落二勝出，拿下自2021年溫網以來的單打首勝。

上個賽季在單打賽事中吞下0勝4敗的大威廉絲，日前剛獲得澳網頒發的外卡，讓她生涯將第22度站上澳網舞台，而今天她也在紐西蘭奧克舉行的ABS經典賽中傳來奪勝捷報。

面對年僅21歲的美國小將沃利內茨（Katie Volynets），目前世界排名已經跌破1000名外的大威廉絲最終以7：6（7：4）、6：2取勝，拿下自2021年溫網首輪後的單打首勝，終結個人單打5連敗。

對於睽違多時總算拿下單打勝利，大威廉絲說：「這裡是我最喜歡的地方之一，我很興奮能夠在來到這裡，回到這邊的感覺真的太棒了，也謝謝你們為我待到這麼晚，我很開心能夠能下勝利。」

至於20歲的加拿大好手費南德茲（Leylah Fernandez），同樣在首輪擊敗年僅15歲的捷克小將弗魯維爾托娃（Brenda Fruhvirtova），拿下在2023年的首勝，談到在2021年闖進美網決賽後，接下來的網球路卻走得相當艱辛，費南德茲說：「這不論是在精神還是情感上都是相當難熬的，因為妳不知道未來會是什麼樣子，當妳有一些偉大的夢想，但有時候卻被擊倒，這會讓妳覺得這就是旅途的終點。」

威廉 澳網 奧克蘭

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