盼能再打溫網 莎芭蓮卡：禁賽白俄改變不了什麼

白俄羅斯女將莎芭蓮卡。（美聯社）

世界排名第5的白俄羅斯 女將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天表示，有關單位去年不讓俄羅斯、白俄羅斯球員參加溫網的舉動，「改變不了什麼」，並稱她「真的希望」這在2023 年能有所變化。

由於俄羅斯入侵烏克蘭 ，加上白俄羅斯是俄國的盟國，因此英國的「草地網球協會」（Lawn Tennis Association）在受到來自政府的壓力後，對兩國球員頒布了禁令。

包括莎芭蓮卡在內的俄羅斯及白俄羅斯球員，最終都無法參加溫布頓網球錦標賽，世界職業網球協會（ATP）、世界女子職業網球協會（WTA）為了回應，也決定不給這場大滿貫等級的賽事積分。

莎芭蓮卡在阿得雷德國際網賽（Adelaide International）的場邊，告訴墨爾本的「世紀報」說：「我真的對體育染上政治感到很失望。我們只是從事這項運動的球員。就是如此而已。我們與政治無關。」

「如果我們所有人都能做些什麼，我們就會去做，但我們能控制的部分是0。」

「他們禁止我們打溫網，然後改變了什麼嗎？完全沒有，他們仍在這麼做（打仗），這也是如此情況可悲的地方。」

草地網球協會目前還未宣布，禁令是否在2023年持續執行。

莎芭蓮卡表示，「沒有人會支持打仗」，且她衷心希望自己2023年能打溫網。

去年被溫網主辦單位全英俱樂部（All England Club）擋在大門外的，還包括俄羅斯選手梅德維夫（Daniil Medvedev）、盧布列夫（Andrey Rublev）和白俄選手雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）。