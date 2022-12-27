網球／約克維奇疫苗事件後 重回澳洲 拚澳網第10冠

納達爾、約克維奇。（Getty Images）

塞爾維亞好手約克維奇 （Novak Djokovic）和西班牙猛將納達爾 （Rafael Nadal）本周將分別在澳洲阿得雷德（Adelaide）和雪梨展開新賽季征途，並且放眼再拿澳洲網球公開賽 冠軍。

約克維奇坐擁21座大滿貫賽單打冠軍，納達爾則有22冠傲視群雄，球迷無不期待兩大天王1月能在澳網上演史詩般對決。

法新社報導，在2022年澳網開打前，約克維奇因拒絕打COVID-19疫苗而遭拘留且被澳洲政府驅逐出境，之後就沒有再到澳洲。

約克維奇如今將重返澳洲，預定出戰元旦登場的阿得雷德國際網賽（Adelaide International），為接下來力拚澳網第10冠展開熱身。

約克維奇原本遭禁止入境澳洲直到2025年，但澳洲換了新政府後撤銷禁令。

約克維奇在阿得雷德將碰上多位世界排名前10的好手，包括加拿大的奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）、俄羅斯的梅德維夫（Daniil Medvedev）和盧布列夫（Andrey Rublev）。

梅德維夫在2022年澳網決賽5盤大戰敗給納達爾，屈居亞軍。

納達爾將在雪梨出戰新的男女混合團體賽「聯合盃」（United Cup），預定將與澳洲地主基爾喬斯（Nick Kyrgios）上演轟動對決。

聯合盃將於12月29日在雪梨、布里斯本（Brisbane）和伯斯（Perth）舉行，為期11天，屆時18個國家隊將先進行分組賽，每兩隊之間會打2場男單、2場女單和1場混合雙打賽。