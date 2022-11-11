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網球／ATP年終賽抽籤 納達爾第17次挑戰首冠

聯合新聞網／ 即時報導
約克維奇、納達爾最快四強交鋒。(美聯社)
約克維奇、納達爾最快四強交鋒。(美聯社)

ATP年終總決賽分組出爐！新手奶爸西班牙「蠻牛」納德爾（Rafael Nadal）和目標挑戰第六座年終賽冠軍的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），分屬綠組及紅組，雙方必須打入四強才可能交鋒，其中目前高居世界第二的納達爾個人為第17次挑戰年終賽，過去卻一冠未得，這次外界看來機會頗大。

約克維奇在剛結束的巴黎大師賽一路到冠軍賽才被丹麥新星魯內（Andrey Rublev）爆冷擊敗，中斷個人近期13連勝，今天在年終賽分組出來後，準備挑戰瑞士傳奇「費爸」費德勒在年終賽6冠王紀錄的約克維奇，將與希臘西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、俄羅斯的梅德維夫（Daniil Medvedev）及盧布列夫（Andrey Rublev）同為紅組，這組除約克維奇奪過5次冠軍外，西西帕斯及梅德維夫也分別在2019、2020拿下冠軍，可謂競爭激烈。

另外36歲的「蠻牛」納達爾本季未見衰退，先後拿下澳網及法網雙料大滿貫，本次年終賽更是生涯第五度列為頭號種子，這位生涯創下無數紀錄，卻屢屢在室內硬地場地吃鱉的球王，在今年力求一捧生涯首座年終賽冠軍，而與他同為綠組的好手分別為美國弗里茲（Taylor Fritz）、加拿大阿里辛（Felix Auger-Aliassime）及挪威魯德（Casper Ruud）。

年終賽將在11/13-11/20於義大利杜林舉行，單打八強分為兩組，由兩組前二晉級四強，選手若能在這次大賽中以五連勝封王，將獨拿474萬美元，獎金也是網壇史上單一賽事中的最高。

約克維奇 納達爾 義大利

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