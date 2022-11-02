我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約洛克菲勒聖誕樹曝光 82呎挪威雲杉中選

梅西感恩節大遊行 全面回歸

網球／球王寶座不重要 納達爾剛離家就想念寶貝兒子

記者劉肇育／即時報導
納達爾備戰巴黎名人賽。（歐新社）
納達爾備戰巴黎名人賽。（歐新社）

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在上個月喜獲麟兒成為「新手奶爸」，不過本周他將暫時放下對於妻兒的思念轉戰巴黎名人賽，在1日受訪時他就強調，自己目前已經不會再為了世界球王寶座而戰，更透露自己才剛離開家門就已經開始想念剛出生的兒子。

儘管仍有機會在本賽季結束前搶下生涯第6度的年終球王寶座，不過本周將在巴黎名人賽登場的納達爾，心懸的卻是10月剛出生的兒子，在1日受訪時他說：「這很有趣，儘管我跟他相遇僅有2、3周，但當你把兒子留在家裡卻看不到他時，你卻已經開始想念他，不過現在我們很幸運，科技的進步，讓我們隨時可以透過視訊通話。」

目前世界排名第2名的納達爾，與球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）僅有不到1000分的差距，讓他仍有機會生涯第6度登上年終球王，追平美國傳奇名將山普拉斯（Pete Sampras）登上史上第2多，不過他強調目前已經不會為世界第一而戰，「我很久以前就說過，我不會再為了世界第一而戰，我過去曾這樣做過，也在生涯中多次實現這個目標，這讓我一直非常開心和自豪，但我現在已經來到網球生涯的某個階段，不會再為了世界第一而戰。」

這次巴黎名人賽也是納達爾當爸後參加的第一場賽事，他在首輪輪空後，第二輪將對上美國選手保羅（Tommy Paul），不過他也直言自己是帶著與過去截然不同的心態出賽，「當我2008年首度成為球王時，我很享受其中，但1日對我來說將會是一段全然不同的故事。」

納達爾

上一則

NBA／奈許被炒魷魚 杜蘭特震驚：看新聞才知道

延伸閱讀

網球／納達爾官宣當爸了：我們很開心

網球／納達爾官宣當爸了：我們很開心
網球／「我們很開心」納達爾證實當爸了 兒子全名曝光

網球／「我們很開心」納達爾證實當爸了 兒子全名曝光
網球／納達爾愛子平安誕生 網壇「四巨頭」都當爸了

網球／納達爾愛子平安誕生 網壇「四巨頭」都當爸了
網球／淚眼送完費德勒 納達爾急返西班牙陪孕妻

網球／淚眼送完費德勒 納達爾急返西班牙陪孕妻

熱門新聞

美式足球四分衛布雷迪與超模妻子吉賽兒邦臣宣布已經完成離婚手續，結束長達13年的婚姻。(Getty Images)

NFL傳奇四分衛布雷迪 與超模妻邦臣正式離婚

2022-10-28 20:31
美式足球四分衛布雷迪與超模妻子吉賽兒邦臣宣布已經完成離婚手續，結束長達13年的婚姻，圖為昔日兩人在球場曬恩愛接吻。（美聯社）

NFL布雷迪夫妻6.5億財產怎麼分？吉賽兒邦臣占了4億

2022-10-28 22:10
前總統歐巴馬。（美聯社）

NBA／媒體爆料歐巴馬想組團收購太陽 巴克利樂喊+1

2022-10-27 08:03
奈許(左)暴怒向裁判抗議，吞2次技術犯規遭驅逐出場。（美聯社）

NBA／奈許執教首次遭驅逐 杜蘭特：我還想他火氣去哪了

2022-10-27 08:37
湯普森（中）生涯首度被驅逐出場。（美聯社）

NBA／湯普森生涯首遭驅逐出場 布克：他狂嚷勇士有4冠

2022-10-26 08:33
卡達世界杯足球賽預計於11月20日開幕。（新華社）

卡達辦世足賽狂挨罵 國王：沒有主辦國被批那麼慘

2022-10-25 04:33

超人氣

更多 >
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險
房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公
特斯拉上海廠太成功 馬斯克傳將引進200名中國工程師到加州

特斯拉上海廠太成功 馬斯克傳將引進200名中國工程師到加州