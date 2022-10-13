網球／約克維奇想打澳網 得看澳當局臉色

約克維奇渴望能打澳網，但賽事主席把責任丟給政府。（美聯社）

澳洲 公開賽主席提列（Craig Tiley）12日表示，約克維奇 （Novak Djokovic）渴望能打澳網，但他必須先和澳洲政府「把問題解決了」。他也同時證實，俄羅斯、白俄羅斯 球員可以中立身分參賽。

今年澳網開打前夕，約克維奇因拒打新冠疫苗，而和澳洲政府進行了法律攻防戰，最終他的簽證遭取消，並因此被驅逐出境，這讓今年冠軍的「純度」遭到質疑。9次在澳網奪冠的約克維奇，也因此在3年內不得入境澳洲。

這個禁令可由澳洲政府撤銷，但是否考慮這麼做，澳洲政府並未表態。目前澳洲由中間偏左的政府執政，立場與先前約克維奇被驅逐出境時的保守派聯合政府不同。

提列表示自己最近和約克維奇談過，對方說希望能在1月重回墨爾本，打每年的首場大滿貫賽事。

提列在澳網正式宣布啟動之際，告訴「世紀報」（The Age）說：「我們現在能說的是，約克維奇和澳洲政府必須一起設法解決問題，然後我們會遵循一切指示。」

「我在拉沃盃（Laver Cup）期間和約克維奇碰了面，我們閒聊了一下。他說他當然非常樂意重返澳洲，但他知道最終決定權在澳洲政府手上。」

提列補充道，他預料那些與烏克蘭發生衝突的國家，其球員的參賽將不受限。這和今年溫布頓網球錦標賽的立場不同，溫網今年禁止那些國家的球員參賽。

他說：「此刻，俄羅斯和白俄羅斯的球員將可打澳網。」