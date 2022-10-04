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特拉維夫網賽／本季紅土、草地、硬地都拿冠軍 約克維奇第一人

體育新聞組／ 綜合報導
約克維奇奪下本季第三冠。（歐新社）
約克維奇奪下本季第三冠。（歐新社）

塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）2日在特拉維夫男網決賽「秋風掃落葉」，以6：3、6：4輕鬆橫掃賽會第2種子克羅埃西亞好手希利奇（Marin Cilic）。本屆賽會他一盤未失，並以4連勝之姿順利封王，成為本季首位在紅土、草地、硬地球場上都能奪冠的選手。

35歲的約克維奇因拒打新冠肺炎疫苗，無法參加許多賽事，不過這仍不影響他的表現，2日奪冠後也成為本季第5位至少贏得3冠的球員，前4名選手分別為5冠的新科球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）4冠、俄羅斯名將盧布列夫（Andrey Rublev）和挪威好手魯德（Casper Ruud）的3冠。

居頭號種子的約克維奇首輪免戰，之後他輕鬆連闖3關，決賽也持續發揮實力，底線對峙徹底輾壓人高馬大的希利奇，僅花只花95分鐘直落2贏球奪冠，證明自己寶刀未老。前世界球王也感謝他的團隊幫助他拿下本季第三冠：「我的團隊讓我隨時都保持在良好的狀態，我來以色列的原因也是為了拿下冠軍，這是我自2015年的台維斯盃後，第一次在這打球，所以這是個非常奇妙的經歷。」

約克維奇 納達爾 疫苗

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