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網球／對決費德勒 納達爾：最難忘2008溫網

體育新聞組／綜合報導
左起墨瑞、約克維奇、費德勒、納達爾。（歐新社）
左起墨瑞、約克維奇、費德勒、納達爾。（歐新社）

本屆拉沃杯賽事「4巨頭」齊聚一堂，歡送「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）職業生涯最終站，4巨頭納達爾（Rafael Nadal）、約克維奇（Novak Djokovic）、墨瑞（Andy Murray）也分別接受採訪，談論與費德勒交手的比賽中，印象最深刻的一場。

「費納」對決40次，費德勒取得16勝24敗。納達爾說：「2008年溫網決賽對我而言當然很特別，對他而言當然也是。」那場比賽費德勒率先在第4盤搶下賽末點，但沒有把握住機會，最後遭到納達爾翻盤，比賽總共打了5盤長達5小時48分鐘。「2017年澳網決賽有不同的意義，因為我們在賽前幾個月都受傷了。」這場比賽由費德勒以5盤拿下。

「費約」之間相爭50次，費爸拿下23勝27敗，約克維奇表示對決費爸印象最深的一場，「我會選我的第一個大滿貫決賽，2007年的美網冠軍戰。那場比賽是我輸了。」費德勒在一旁笑回：「你人真好！」約克維奇馬上補充道：「我還沒講完，對不起Roger，可能是2019年溫網決賽。」當時費德勒曾拿到2個賽末點，但都被約克維奇化解，最後約克維奇苦戰5小時5分鐘封王。

費德勒與墨瑞之間則是交手25次，費德勒拿下14勝11敗。墨瑞則說：「我想了很多我的職業生涯，參加過的比賽，應該是和這三人一起對打的比賽，我從來沒有像這幾天說過這麼多話。」

約克維奇 納達爾 澳網

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