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網球／見證費德勒告別戰 35歲墨瑞：還沒想要退休

體育新聞組／綜合報導
墨瑞(右)與費德勒(左)參戰本屆拉沃盃。(Getty Images)
墨瑞(右)與費德勒(左)參戰本屆拉沃盃。(Getty Images)

生涯最後一戰選擇自己催生的拉沃盃，「瑞士特快車」費德勒想和歐洲隊完成5連霸的願望沒能實現，手握20座大滿貫的塞爾維亞名將約克維奇也落馬，讓世界隊在最終日3連勝演出大逆轉，首度摘下金盃。而在場見證費德勒最後一戰的「英國希望」墨瑞強調，還沒想過如何退休，但可以確定的是，不會仿效費德勒的盛大告別戰。

歐洲盃今年首度匯集「四大天王」費德勒、「西班牙蠻牛」納達爾、約克維奇和「英國希望」墨瑞。光是費德勒、納達爾和小約合計就有66座大滿貫，陣容星光熠熠。不過，歐洲隊最終輸給世界隊。

雖沒能在生涯最終賽事奪冠，費德勒仍大氣送上祝福，恭喜世界隊驚奇逆轉，並透露自己情緒有些複雜。

而35歲的墨瑞曾在2019年動過退休念頭，當時他受髖關節傷勢所困，但經過復健，排名逐漸回升，已從百名外來到目前的43位。

今年拉沃盃和「三巨頭」合體，墨瑞對費德勒的退休賽感觸滿懷，但強調自己不會如此，「費德勒值得這樣的夜晚，我不會有像這樣的告別戰，我可能會公布何時是我打的最後一場比賽，但會是什麼時候，我不知道。」墨瑞說。

墨瑞強調，自己仍能和世界好手競爭，身體狀況也感覺很好，「我只是要將這些拉鋸戰的敗仗和可惜的比賽化成勝利，就是那麼簡單。」

退休 納達爾 英國

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