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拉沃盃╱費德勒退役 教練癮上身 多名球星受益

記者曾思儒／綜合報導
費德勒（左）在拉沃盃第二天在場邊為隊友打氣，與約克維奇交談。（美聯社）
費德勒（左）在拉沃盃第二天在場邊為隊友打氣，與約克維奇交談。（美聯社）

「瑞士特快車」費德勒在拉沃盃首日賽程完成職業生涯最後一戰，不過結束選手身分的他仍沒缺席拉沃盃接續賽程，隔天更化身歐洲隊教練，義大利好手貝雷帝尼、英國「一哥」諾里都喊受益良多，塞爾維亞名將約克維奇也收到不少鼓勵。

26歲的貝雷帝尼補上費德勒的位置，第二日賽程單、雙打都奪勝的他提到，參與費德勒的告別賽是永難忘懷的回憶，「我不會說謊，我之所以在這就是為他，他真的是我仰望的對象。」

費德勒還沒有明確的下一步，確定的是不會消失在網壇，他就給貝雷帝尼不少建議，去年打進溫布頓決賽的義大利好手說：「費德勒告訴我正手拍要打得更果決，用更多力量，然後多使用反手拍。」

和費德勒、「西班牙蠻牛」納達爾合稱網壇「3巨頭」的塞爾維亞名將約克維奇，也在費德勒見證下單日收下單打和雙打勝利；他因未接種新冠肺炎疫苗無法參加美網，拉沃盃是7月溫布頓奪冠後首度出賽。

小約形容，參與「瑞士特快車」生涯最終戰是自己經歷過「最動人的時刻之一」，同時開心相隔月餘回歸賽場能打出流暢內容。

另一方面，美國好手提亞佛拍落希臘新星西西帕斯，助世界隊取得單日3連勝，最終以團隊積分13比8擊敗歐洲隊，世界隊首次贏得拉沃盃網賽。

義大利 溫布頓 約克維奇

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